Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon © Charlotte Santana

Météo : la chaleur fait son retour sous un grand soleil ce jeudi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le soleil brillera toute la journée de ce jeudi 7 août à Lyon. Les températures quant à elles repartent à la hausse avec 33 degrés attendus dans l'après-midi.

    La chaleur s'installe et devrait perdurer les prochains jours. La journée commence sous le soleil à Lyon bien que les températures restent fraîches avec 15 degrés.

    Dans l'après-midi, le ciel restera bleu mais le mercure quant à lui grimpera jusqu'à 33 degrés. S'il est encore trop tôt pour parler d'épisode caniculaire, il faudra toutefois être prudent ces prochains jours.

