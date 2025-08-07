Météo : la chaleur fait son retour sous un grand soleil ce jeudi à Lyon

Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon © Charlotte Santana

Le soleil brillera toute la journée de ce jeudi 7 août à Lyon. Les températures quant à elles repartent à la hausse avec 33 degrés attendus dans l'après-midi.

La chaleur s'installe et devrait perdurer les prochains jours. La journée commence sous le soleil à Lyon bien que les températures restent fraîches avec 15 degrés.

Dans l'après-midi, le ciel restera bleu mais le mercure quant à lui grimpera jusqu'à 33 degrés. S'il est encore trop tôt pour parler d'épisode caniculaire, il faudra toutefois être prudent ces prochains jours.