Un samedi couvert avec des averses

  par Claire Martinez

    • Ce samedi 20 décembre s'annonce mitigé, avec un ciel couvert à Lyon et des averses dans la journée.

    Le temps de ce premier jour des vacances scolaires s'annonce maussade. Ce samedi 20 décembre, le ciel restera couvert toute la journée dans Lyon et sa métropole. Des averses faibles sont même attendues dans la matinée et jusqu'à 13 h. De là, elles s'arrêteront afin de laisser une accalmie de courte durée puisque des pluies reprendront vers 19 h et continueront une bonne partie de la nuit. Un vent du sud allant jusqu'à 15 km/h localement devrait s'inviter également.

    Les températures restent quant à elles douces pour la saison, puisqu'il fait 11 degrés ce samedi matin. Le thermomètre montera jusqu'à 15 degrés au meilleur de la journée, soit des valeurs de 6 degrés supérieures aux normales de saison.

