La femme de 32 ans, originaire de Lyon, se rendait au festival techno attaqué samedi matin par les terroristes du Hamas en Israël.

Ça devait être une journée festive, passée à danser sur de la musique techno. Céline Ben-David Nagar, franco-israélienne originaire de Lyon, était partie samedi matin rejoindre le festival techno Tribe of Nova, qui se déroulait à tout juste à six kilomètres de Gaza. Le festival a été l'une des premières cibles des attaques terroristes du Hamas qui ont touché Israël ce weekend. Plus de 260 jeunes festivaliers ont été sauvagement assassinés dans le désert de Néguev où se déroulait le festival.

Céline n'était pas encore sur place quand elle a entendu les premiers tirs de roquettes en provenance de Gaza. Cette maman d'un petit bébé de 6 mois, était encore sur la route et a donc décidé de se mettre à l'abri. C'est à ce moment-là qu'elle échange pour la dernière fois avec son mari, comme le raconte nos confrères du Parisien. "Ça tire toujours, mais tout va bien", écrit-elle à son compagnon, avant de lui renvoyer un dernier sms, à 7h11 : "Ne t’inquiète pas, c’est bon, les soldats sont arrivés".

"Ça nous laisse l'espoir que Céline soit retenue en otage quelque part"

Yaëlle Krief, responsable du comité de soutien qui recherche la jeune femme

"On sait aujourd'hui que les soldats n'étaient pas israéliens mais des membres du Hamas déguisés" explique Yaëlle Krief, responsable du comité de soutien qui recherche la jeune femme. Portée disparue depuis, sa famille est sans nouvelle de Céline Ben-David Nagar, résidente d'Israël depuis l'âge de 17 ans. Son mari est parvenu à retrouver le véhicule avec lequel elle se rendait, accompagnée d'un couple d'amis israéliens au festival. La voiture était criblée de balles mais peu de sang était présent à l'intérieur. "Ça nous laisse l'espoir que Céline soit retenue en otage quelque part" poursuit Yaëlle Krief.

8 Français tués, 20 portés disparus

De son côté, Samuel Ben-David, frère de la Lyonnaise disparue, a réagi sur BFM TV 48 h après le début des attaques du Hamas contre l'état Hébreu. "On sait par rapport à la localisation du téléphone du conducteur qui accompagnait ma sœur qu'il est à 500 mètres de la frontière de Gaza. Il y a de fortes chances qu'ils aient été enlevés tous les trois : sa meilleure copine, le mari à sa copine et ma sœur" évoque-t-il.

Céline fait partie des 20 Français toujours portés disparus. Huit ressortissants français ont également été tués lors de ces attaques qui ont fait 1 200 morts côtés israélien contre 900 côtés palestinien selon un dernier bilan.