L’archevêque de Lyon apporte son soutien à Israël

Après les attaques contre l’État d’Israël le week-end dernier, Monseigneur Olivier de Germay, l’archevêque de Lyon, apporte son soutien à la population israélienne.

L’émotion est encore vive et les soutiens sont nombreux. Ce matin, Monseigneur Olivier de Mergay, archevêque de Lyon apporte son soutien à la population israélienne touchée samedi des attaques du groupe terroriste du Hamas. Au nom de l’Église catholique de Lyon, il souhaite exprimer "toute sa solidarité et sa compassion pour les victimes de cette nouvelle escalade dans le conflit israélo-palestinien", a-t-il déclaré.

Prier pour les victimes et la paix

Alors que l’on dénombre plus de 1 300 morts, dont huit Français, l’Archevêque et l’Église catholique de Lyon condamnent les "massacres de populations civiles" et demandent "la libération des otages."

Enfin, Olivier de Germay invite "chaque catholique de notre diocèse à manifester sa solidarité avec femmes et ceux qui sont dans la souffrance à cause de ce conflit, et à prier ardemment pour les victimes et pour la paix », conclut-il.

