Le maire de Caluire a demandé à ce que la Ville se constitue partie civile dans l'accident ayant entraîné la mort de deux piétons le 3 mars.

Le 3 mars dernier, une voiture fauchait mortellement un couple de personnes âgées sur un passage piéton de Caluire-et-Cuire. Quelques semaines plus tard, les éléments de l'enquête révèlent que le conducteur était alcoolisé et circulait sans assurance lors de l'accident.

Près d'un mois après les faits, le maire de la commune prend la parole et condamne les faits : "Il ne s’agit pas d’un automobiliste lambda qui a provoqué un malheureux accident mais d’un délinquant de la route qui a pris le volant en état d’ébriété et ignoré toutes les règles élémentaires de prudence", affirme Bastien Joint dans un communiqué transmis ce mardi.

"J’ai demandé à ce que la Ville de Caluire-et-Cuire puisse se constituer partie civile"

Le maire de Caluire-et-Cuire a par ailleurs demandé à ce que sa commune puisse se constituer partie civile dans l'affaire : "Je serai personnellement vigilant à ce que toute la lumière soit faite, et que la justice soit rendue avec la plus grande fermeté (...) C’est la raison pour laquelle, pour ne rien laisser passer, j’ai demandé à ce que la Ville de Caluire-et-Cuire puisse se constituer partie civile", indique-t-il.

Les dommages et intérêts devraient être reversés à une association d'aides aux victimes de violences routières.

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