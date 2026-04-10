Face à l'instabilité des prix du carburant, Jacky Montiel, ingénieur en logiciel, lance ViaMalin. Cette plateforme gratuite permet aux automobilistes de repérer facilement les stations-service les moins chères sur leur trajet.

Conséquence directe du conflit opposant l'Iran aux Etats-Unis, le prix du pétrole a fortement augmenté ces dernières semaines, entrainant une période d'instabilité. Ainsi, les automobilistes français voient leur budget dédié au carburant flamber. C'est dans ce contexte que Jacky Montiel, ingénieur logiciel de 68 ans, décide de créer ViaMalin, disponible depuis ce mardi 7 avril. "J'étais en train de regarder Télématin quand ils ont parlé de ce sujet. J'ai compris qu'il y avait un vrai problème", confie le créateur. Cette plateforme gratuite permet de repérer les stations essence les moins chères sur un parcours spécifique.

Trois couleurs, trois caractéristiques

Concrètement, le mode d'emploi est assez simple, et se présente comme des applications de choix et d'optimisation de l'itinéraire, à l'image de Google Maps et Waze. L'utilisateur entre son véhicule, son point de départ, et celui de son arrivée. Automatiquement, ViaMalin va détecter les stations-services présentes dans un rayon défini par l'usager. Différents pictogrammes apparaîtront pour qualifier les stations-services qui proposent du carburant compatible avec le véhicule sélectionné.



Le noir quand il n'y en a plus, le rouge défini les stations les plus chères, tandis que le vert symbolise celles qui sont les plus accessibles financièrement. En filtrant ces données, l'utilisateur obtient les trois structures les moins onéreuses sur son trajet.

L'application calcule également l'écart entre les prix maximum et minimum. Par exemple, sur un trajet Paris-Marseille, le gain moyen est estimé à 20 %. Un sacré coup de pouce pour ceux qui ne peuvent se passer de la voiture. L'utilisateur peut ensuite enregistrer son itinéraire et le transférer vers des GPS comme Google Maps ou Waze. Les stations les moins chères apparaîtront ainsi sous la forme d'étapes.

Screenshot de la plateforme ViaMalin

Rechercher les enseignes les moins chères sur un territoire donné

Cette "progressive web application" (PWA) a également été créée dans le but d'un usage quotidien, hors période de crise. "En ce moment, c'est le flou complet, mais l'application peut servir en cas d'urgence dans la vie de tous les jours", dévoile son créateur. En effet, le logiciel peut détecter la position de l'usager et dévoiler les stations-services les plus proches. "C'est idéal quand on se retrouve sur une autoroute en manque d'essence", argumente son créateur. Les utilisateurs peuvent aussi signaler des problèmes de carburant ou des erreurs de prix directement sur ViaMalin. A noter que les prix sont directement calqués sur les données de l'Etat, publiques et gratuites.



Sur l'interface du site, il est possible de rechercher les stations, et les enseignes les moins chères sur une région ou un département donné via l'onglet palmarès. Pour rappel,"les tarifs sont actualisés toutes les dix minutes" explique Jacky Montiel.

Quel avenir pour ViaMalin ?

Après le lancement du site ce mardi 7 avril, Jacky Montiel reste ambitieux… Mais patient. Le sexagénaire veut attendre d'obtenir des financements via les sponsors ou les dons des utilisateurs, mais les idées ne lui manque pas. "J'aimerais ajouter les bornes électriques quand cela sera possible, puis étendre le dispositif, en Italie, Allemagne et Espagne, puisque leurs données des prix de carburants sont aussi publiques."

Après l'Europe, le créateur de ViaMalin n'exclut pas de s'attaquer ensuite à l'Australie et aux Etats-Unis… Avant de passer la main."J'ai amorcé la chose, mon idée, c'est de passer le flambeau", confie celui qui souhaite également recruter "un ou deux employés" à court-terme. Autre souhait, celui de proposer "un centre-info" sur les dispositifs d'aide pour le carburant par l'intermédiaire d'un moteur d'IA.

Quelles économies sur des trajets dans la Métropole de Lyon ?

Quincieux - Grigny-sur-Rhône

Distance : 42.9 km

Durée : 52 min

Prix moyen haut : 6.62 €

Prix moyen bas : 5.85 €

Gain moyen : 0.77 € soit 11.6%

La Tour de Salvagny-Lyon

Distance : 18.2 km

Durée : 22 min

Prix moyen haut : 2.73 €

Prix moyen bas : 2.50 €

Gain moyen : 0.23 € soit 8.4%

Meyzieu-Lyon

Distance : 20.9 km

Durée : 28 min

Prix moyen haut : 3.11 €

Prix moyen bas : 2.85 €

Gain moyen : 0.26 € soit 8.4%