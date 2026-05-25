Pollution à Lyon : l’alerte orange activée, la circulation différenciée mise en place dès demain

La préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes active l’alerte orange face à l’épisode de pollution de l’air à l'ozone dans le bassin lyonnais.

L’épisode de chaleur s’intensifie et la pollution à l’ozone aussi. En conséquence, la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes active l’alerte orange dans le bassin lyonnais dès demain, mardi 26 mai.

La circulation différenciée instaurée

Plusieurs mesures restrictives seront donc en vigueur à partir de 5 heures demain. La circulation différenciée est ainsi instaurée. Seuls les véhicules affichant une vignette Crit’Air de classe "zéro émission moteur", de classe 1 ou de classe 2 seront autorisés à circuler au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon. La dérogation "petits rouleurs" délivrée par la Métropole de Lyon est suspendue. La vitesse est par ailleurs temporairement baissée à 70 km/h sur tous les axes routiers du département habituellement limités à 80 ou 90km/h.

Une dérogation à la restriction de circulation est également mise en place pour les voitures particulières, transportant trois personnes au moins, les véhicules d’intérêt général prioritaires, les convois exceptionnels, les voitures de tourisme avec chauffeur et taxis…

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Des mesures dans les secteurs agricoles et industriels

Dans le secteur agricole, tout fertilisant organique épandu doit être enfoui en même temps que le chantier d’épandage. Du côté de l’industrie, toutes les opérations émettrices de particules fines, d’oxydes d’azote ou de composés organiques volatils (COV) doivent être reportées à la fin de l’épisode et l’utilisation de groupes électrogènes n’est autorisée que pour satisfaire l’alimentation d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.

Enfin, la préfecture rappelle que la pratique du brûlage des déchets et l’utilisation des barbecues à combustible solide sont totalement interdites. Les travaux d’entretien avec des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis) doivent aussi être reportés.

[#QualitéAir] 🟠🌬️



Un épisode de #pollution à l’ozone de l'air est en cours dans le bassin lyonnais

/ Nord-Isère.



Le préfet déclenche l’alerte orange et met en place des mesures de restriction dans le #Rhône et la Métropole de #Lyon.



ℹ️ https://t.co/rlVcMFYFAi pic.twitter.com/8GkfYoyBsh — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 25, 2026

Plusieurs recommandations pour les personnes fragiles

La préfecture recommande aux personnes fragiles de limiter leurs déplacements à proximité des grands axes routiers durant les heures de pointe et d’éviter les activités physiques intenses entre 13 heures et 20 heures. Les services de l’État encouragent également les habitants à utiliser les transports en commun, le vélo ou le covoiturage. Les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse, éviter les accélérations brusques et limiter l’usage de la climatisation.

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