Lyon : pour échapper à la police, un dealer plonge dans le Rhône

Pour tenter de fuir un contrôle de police, un dealer a sauté dans le Rhône, au niveau du pont Lafayette. Il a été remonté par les sauveteurs et interpellé.

C’est une scène improbable qui a surpris les Lyonnais samedi après-midi. Un homme circulant sur une trottinette électrique a fui un contrôle de police et n’a pas trouvé d’autres solutions que de sauter dans le Rhône, à hauteur du pont Lafayette (2e arr.), relatent nos confrères du Progrès.

Les forces de l’ordre sont parvenues à récupérer des pochons de cocaïne et de l’argent, ainsi qu’à interpeller le suspect lorsqu’il a rejoint les berges, grâce à une patrouille nautique du sauvetage en mer (SNSM) qui était sur place.