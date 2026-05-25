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Pont Lafayette @Hugo LAUBEPIN
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Lyon : pour échapper à la police, un dealer plonge dans le Rhône

  • par LR

    • Pour tenter de fuir un contrôle de police, un dealer a sauté dans le Rhône, au niveau du pont Lafayette. Il a été remonté par les sauveteurs et interpellé.

    C’est une scène improbable qui a surpris les Lyonnais samedi après-midi. Un homme circulant sur une trottinette électrique a fui un contrôle de police et n’a pas trouvé d’autres solutions que de sauter dans le Rhône, à hauteur du pont Lafayette (2e arr.), relatent nos confrères du Progrès.

    Les forces de l’ordre sont parvenues à récupérer des pochons de cocaïne et de l’argent, ainsi qu’à interpeller le suspect lorsqu’il a rejoint les berges, grâce à une patrouille nautique du sauvetage en mer (SNSM) qui était sur place.

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