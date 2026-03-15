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Bastien Joint
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Municipales 2026 : Bastien Joint réelu à Caluire-et-Cuire

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Caluire-et-Cuire.

    Bastien Joint est réélu dès le premier tour avec 64, 19 % à Caluire-et-Cuire.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 30 411
    Taux d'absentions : 40, 48 %
    Votes blancs ou nuls : 1, 30 de votes blancs et 0, 67 % de votes nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Nouvelle Ere Pour Caluire Avec Fabrice MatteucciListe d'union à gaucheFabrice Matteucci27, 44 %

    4 870
    Caluire Coeur BattantListe des RépublicainsBastien Joint64, 19 %

    11 392
    Caluire InsoumiseListe de La France insoumiseArthur Jeanne8, 36 %

    1 484

    Les résultats de 2020 : 

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 29 715

    Taux d’abstention : 63,72

    Votes blancs ou nuls : 347

    ListeNuanceConduite par%/exprimésNombre de voix
    Démocratie et Citoyenneté, CALUIRE 2020LDVGM. Marc SUCHON3,78394
    CALUIRE AU COEURLUCM. Laurent ATTAR BAYROU13,491407
    Urgence Ecologique et Solidarités à CALUIRE ET CUIRELVECM. Xavier GILLARD23,592461
    CALUIRE, C'EST POSSIBLE !LSOCM. Fabrice MATTEUCCI7,24755
    CALUIRE ET CUIRE ENSEMBLE NATURELLEMENT AVEC PHILIPPE COCHETLLRM. Philippe COCHET51,915416
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