Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Caluire-et-Cuire.

Bastien Joint est réélu dès le premier tour avec 64, 19 % à Caluire-et-Cuire.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 30 411

Taux d'absentions : 40, 48 %

Votes blancs ou nuls : 1, 30 de votes blancs et 0, 67 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Nouvelle Ere Pour Caluire Avec Fabrice Matteucci Liste d'union à gauche Fabrice Matteucci 27, 44 %



4 870 Caluire Coeur Battant Liste des Républicains Bastien Joint 64, 19 %



11 392 Caluire Insoumise Liste de La France insoumise Arthur Jeanne 8, 36 %



1 484

Les résultats de 2020 :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 29 715

Taux d’abstention : 63,72

Votes blancs ou nuls : 347