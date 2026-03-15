Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Caluire-et-Cuire.
Bastien Joint est réélu dès le premier tour avec 64, 19 % à Caluire-et-Cuire.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 30 411
Taux d'absentions : 40, 48 %
Votes blancs ou nuls : 1, 30 de votes blancs et 0, 67 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Nouvelle Ere Pour Caluire Avec Fabrice Matteucci
|Liste d'union à gauche
|Fabrice Matteucci
|27, 44 %
4 870
|Caluire Coeur Battant
|Liste des Républicains
|Bastien Joint
|64, 19 %
11 392
|Caluire Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Arthur Jeanne
|8, 36 %
1 484
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 29 715
Taux d’abstention : 63,72
Votes blancs ou nuls : 347
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|Démocratie et Citoyenneté, CALUIRE 2020
|LDVG
|M. Marc SUCHON
|3,78
|394
|CALUIRE AU COEUR
|LUC
|M. Laurent ATTAR BAYROU
|13,49
|1407
|Urgence Ecologique et Solidarités à CALUIRE ET CUIRE
|LVEC
|M. Xavier GILLARD
|23,59
|2461
|CALUIRE, C'EST POSSIBLE !
|LSOC
|M. Fabrice MATTEUCCI
|7,24
|755
|CALUIRE ET CUIRE ENSEMBLE NATURELLEMENT AVEC PHILIPPE COCHET
|LLR
|M. Philippe COCHET
|51,91
|5416