Bière, gastronomie, musique...Focus sur les festivals qui feront le printemps à Lyon

Avec l'arrivée du printemps s'ouvre la saison des festivals à Lyon et dans la métropole. Aperçu des grands rendez-vous culturels et musicaux qui marqueront ces prochains mois.

Les beaux jours arrivent, et avec eux l'annonce de nombreux rendez-vous festifs dans la métropole. Voici la liste non exhaustive des prochains festivals à (re)découvrir en cette nouvelle saison.

Reperkusound

Le festival de musiques actuelles Reperkusound revient au Double Mixte (Villeurbanne) avec une programmation éclectique sur trois nuits ce week-end, jusqu'à lundi 10 avril. au Double Mixte. L’événement se clôturera dimanche avec entre autres la chanteuse et musicienne Rebecca Warrior, le rappeur Dooz Kawa et des DJ du collectif La Darude dont Die Klar et Cannelle DoubleKick. Au total, près de 80 artistes sont programmés sur quatre scènes, entre techno, house et hip hop.

Un premier festival des terroirs

Du 15 au 17 avril, l'association Le Tour des Terroirs organise son premier festival

des Terroirs dédié au bien-manger. Pour cette édition inédite, l'événement se tiendra au H7 (Lyon 2e). Au programme : food court avec près de 50 chefs restaurateurs, grand marché de producteurs, dégustations, ateliers, dîners terroirs, concerts… Les prix du premier Trophée des Terroirs seront également remis pour l'occasion. Pour cette grande première, la cheffe multi-étoilée Hélène Darroze est désignée marraine officielle de l'événement.

Lyon Bière festival

Le Lyon Bière festival revient cette année les 22 et 23 avril à la Sucrière. Pour l'occasion, l'équipe organisatrice plaide un "retour aux sources" avec une édition baptisée "back to the roots", célébrant des "boissons fermentées multifacettes, multicolores et multi ingrédients". Food trucks, conférences et animations ponctueront l'événement tout le week-end, parrainé par Christophe Gillard et Daniel Thiriez.

Litterature Live festival

L'événement littéraire lyonnais revient pour une nouvelle édition à la Villa Gillet (Lyon 4e) et dans plusieurs lieux de la métropole, dont la Bibliothèque municipale, les Subs, et le Théâtre des Célestins. Pour l'occasion, la Lyonnaise Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, et la renommée Lola Lafon, seront présentes pour différentes conférences et animations.

L'affiche du Littérature Live - Festival international de littérature de Lyon - ©Grégoire Gindre

Lyon Street food festival

Le plus grand festival de cuisine de France revient du 15 au 18 juin aux Usines Fagor-Brandt et promet "quatre jours enflammés autour d’une expérience unique alliant food, culture, music and party". Pour l'occasion, le LSSF reçoit Philippe Etchebest, figure emblématique de la gastronomie française qui, plutôt que d'enfiler son tablier, viendra jouer aux côté de son groupe de musique Chef and the Gang. La programmation de haut vol réunira par ailleurs 120 chefs et pâtissiers, et prévoit 400 ateliers participatifs gratuits, en plus de concerts et DJ sets.

Extérieurs du Lyon Street Food Festival 2021 @Brice Robert

Nuits Sonores, Jazz à Vienne, Nuits de Fourvière...

D'autres rendez-vous incontournables de la vie culturelle lyonnaise ont annoncé leur programmation complète récemment, et ouvert leur billetterie : les Nuits sonores fêteront ainsi leurs 20 ans avec des nuits programmées pour la dernière fois aux Usines Fagor-Brandt (Lyon 7e). Les billetteries des festivals Jazz à Vienne et des Nuits de Fourvière sont également ouvertes.