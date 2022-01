Isère : le chef Philippe Etchebest cherche un restaurant en difficulté pour son émission

Dans le cadre de son émission "Cauchemar en cuisine", le chef Philippe Etchebest recherche un restaurant en difficulté dans le Nord-Isère. Le principe : transformer une cuisine médiocre en un menu savoureux.

On ne sait pas si c'est une bonne nouvelle pour les restaurateurs concernés. Le journal Le Dauphiné rapporte que le célèbre chef Philippe Etchebest recherche pour "Cauchemar en cuisine", son émission diffusée sur la chaîne M6, des établissements en difficulté en Nord-Isère. Le principe de l'émission est simple : le chef étoilé Etchebest débarque dans les cuisines du restaurant en difficulté pour mettre au point avec le patron de l'établissement concerné un menu plus élaboré et remettre dans l'ordre en salle en améliorant également le service et la décoration d'intérieur. Le scénario est souvent le même : Etchebest pousse un gros coup de gueule à son arrivée en constatant les manquements du restaurant et les choses vont ensuite en s'améliorant.

Pour bénéficier des conseils du professionnel de la restauration, les établissements rencontrant des difficultés peuvent contacter M6 à l'adresse email suivante : castingcauchemar@M6.fr. Les clients désabusés par la prestation d'un restaurateur peuvent aussi contacter la chaîne M6 pour signaler un établissement.