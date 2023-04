Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans pour Pâques

Pour ce week-end de Pâques du 7 au 10 avril, le programme s’annonce varié à Lyon.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale vous propose sa sélection de sorties pour le week-end du 7 au 10 avril, qui n’est autre que le week-end de Pâques.

Les Reperkusound à Villeurbanne

Le festival de musique Reperkusound fait son retour à Villeurbanne avec une programmation éclectique sur trois nuits au Double Mixte. Le coup d’envoi de cette 18e édition sera donné ce vendredi et l’événement se clôturera dimanche au bout de la nuit. Pas loin de 80 artistes sont programmés sur quatre scènes durant ces trois soirées et parmi eux on retrouve notamment quelques grands noms comme Joris Delacroix, Paula Temple. Entre électro, techno ou encore hip-hop il y en a presque pour tous les goûts ou plutôt les oreilles.

> Du 7 au 10 avril, Double Mixte de Villeurbanne, à partir de 48 euros.

Le festival des Glycines

Une envie de couleur au coeur de la ville ? On vous invite à vous déplacer du côté de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon où le festival des Glycines a débuté le 5 avril. Jusqu’au 28 avril, environ en fonction de la floraison, en vous promenant dans les rues du quartier vous pourrez découvrir un véritable jardin fleuri urbain composé de près de 300 glycines.

> Du 5 au 28 avril, dans le 3e arrondissement de Lyon à Montchat

Le bon goût des terroirs à la Cité internationale de la gastronomie

Pour ce week-end de Pâques, du 7 au 10 avril, le festival de cuisine Le temps est bon - Bons Terroirs & Bons Canons » revient à Lyon. Pour cette deuxième édition, les chefs, restaurateurs, producteurs, cuisiniers et les vignerons, invités pour mettre en avant les terroirs, pousseront les portes de la Cité internationale de la gastronomie. Au programme, des repas, des séances de dégustation et des concours de cuisine autour de la saucisse et des vignerons en cuisine. Week-end de Pâques faisant, une chasse aux oeufs sera organisée lundi pour les enfants.

> Du 7 au 10 avril, à la Cité internationale de la gastronomie du Grand Hotel-Dieu. À partir de 7 euros.

Derniers jours de la Foire de Lyon

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous y rendre, il ne vous reste que quelques jours pour profiter de la Foire de Lyon à Eurexpo. Ouverte depuis le 31 mars, la 3e plus grosse foire de France fermera ses portes le 10 avril. L’occasion de faire quelques bonnes affaires dans ce temple du shopping éphémère.

> Jusqu’au au lundi 10 avril de 10 à 19 heures, prix d’entrée 8 euros.

Les dinosaures débarquent à Lyon

Pour les vacances de Pâques, Mini World Lyon ouvre un Jurassic Park... avec des dinosaures grandeur nature et animés. Un tyrannosaure Rex de 4 mètres de haut un dilophosaure de 3 mètres un tricératops de 7 mètres de long… le tout mis en mouvement "grâce à une technologie innovante et jamais vue en France », selon les organisateurs. Avec cette animation qui ouvre ses portes ce samedi 8 avril, le plus grand parc de miniatures animées de France change clairement d’échelle.

> À partir du samedi 8 avril, au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin. Entrée à partir de 10,50 euros.

Alexander Vantournhout, danser le corps puissant et vulnérable

Avec un solo percutant, Alexander Vantournhout questionne les représentations de la masculinité dans un corps à la fois puissant et vulnérable. VanThorhout est un solo qui évoque Thor, dieu de la mythologie nordique. Cherchant à détourner le sens premier du super-héros, le chorégraphe apparaît sur scène torse nu et musclé, maniant un marteau doté d’un long manche flexible et d’une petite tête. Dans un mouvement circulaire continu, à la manière d’un derviche tourneur, il expérimente la force centrifuge provoquée par cet objet souple qui le domine.

> Du 7 au 8 avril, aux Subs. À partir de 14 euros.