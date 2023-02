La sixième édition du Lyon bière festival à la Sucrière en avril

La sixième édition du Lyon bière festival se tiendra les 22 et 23 avril prochain à la Sucrière.

Le Lyon bière festival revient pour sa sixième édition à la Sucrière les 22 et 23 avril prochains. Cette année, le festival fera la part belle au styles classiques qui s'inscrivent dans "la philosophie et l'état d'esprit des pionniers".

Plus de 100 brasseries artisanales

Plus de 100 brasseries seront présentes, dont plus de la moitié françaises et un tiers régionales. Les quelques 11 000 visiteurs attendus pourront découvrir des bières artisanales de qualité, mais aussi du cidre, et des boissons sans alcool.

Plusieurs tables rondes et conférences seront également organisés. Le salon sera accessible de 12 h à 23 h le samedi avec une soirée officielle, et de 12 h à 19 h le dimanche.

Un pass deux jours est proposé au tarif de 14 €. Comptez 8 € pour le samedi seul et 7 € pour le dimanche. Plus d'informations sur le site de l'évènement.