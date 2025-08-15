Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Météo : nouvelle journée caniculaire à Lyon, jusqu'à 36°C attendus

  • par La rédaction

    • Il fera encore chaud ce vendredi à Lyon où le mercure atteindra 36°C.

    La canicule continue de frapper Lyon en ce vendredi 15 août. En matinée, le ressenti reste doux et agréable avec environ 20°C. Mais le mercure va augmenter rapidement pour atteindre jusqu'à 36°C dans l'après-midi.

    La nuit devrait être chaude également. Le thermomètre ne devrait pas afficher moins de 25°C. L'épisode caniculaire se poursuivra ce week-end et devrait prendre fin mercredi 20 août avec l'arrivée de pluies et d'orages.

    à lire également
    météo ciel nuage soleil pluie
    Pollution : la qualité de l'air toujours mauvaise à Lyon ce vendredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    météo ciel nuage soleil pluie
    Pollution : la qualité de l'air toujours mauvaise à Lyon ce vendredi 09:34
    Lyon soleil
    Météo : nouvelle journée caniculaire à Lyon, jusqu'à 36°C attendus 09:12
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Une Lyonnaise quitte le domicile familial après une dispute puis est séquestrée à Marseille avec son fils 14/08/25
    Le sentier de grande randonnée GR de la Métropole de Lyon
    Cinq randonnées accessibles sans voiture à faire autour de Lyon 14/08/25
    place nette xxl lyon
    Près de Lyon : près de 30 excès de vitesse en deux jours sur un route du Beaujolais 14/08/25
    d'heure en heure
    Près de Lyon : le corps d'un septuagénaire repêché dans la Saône 14/08/25
    Que faire à Lyon ce week-end : les bons plans du 15 au 17 août 14/08/25
    Quatre personnes blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône 14/08/25
    manifestation palestine
    Journalistes tués à Gaza : un rassemblement ce samedi à Lyon 14/08/25
    trafic
    Un week-end du 15 août très compliqué sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes 14/08/25
    La centrale Mouton-Duvernet est installée 13 mètres sous terre, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. (@NB)
    Lyon : le réseau de froid de la Part-Dieu, une clim' écolo qui tourne à plein régime pendant la canicule 14/08/25
    Lyon : le gymnase Enghien reste réquisitionné une semaine face à la canicule 14/08/25
    Clinique Sauvegarde Urgences radio
    Lyon : un homme se présente aux urgences avec trois balles dans le corps 14/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut