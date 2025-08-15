Météo : nouvelle journée caniculaire à Lyon, jusqu'à 36°C attendus

Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Il fera encore chaud ce vendredi à Lyon où le mercure atteindra 36°C.

La canicule continue de frapper Lyon en ce vendredi 15 août. En matinée, le ressenti reste doux et agréable avec environ 20°C. Mais le mercure va augmenter rapidement pour atteindre jusqu'à 36°C dans l'après-midi.

La nuit devrait être chaude également. Le thermomètre ne devrait pas afficher moins de 25°C. L'épisode caniculaire se poursuivra ce week-end et devrait prendre fin mercredi 20 août avec l'arrivée de pluies et d'orages.