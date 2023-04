La Ville de Lyon a reçu, vendredi 7 avril, le label FIER Sport, remis par une fondation qui valorise les engagements pris en faveur du sport inclusif pour les personnes LGBT+.

À ceux qui se demandent pourquoi le drapeau LGBT ornait la façade de l'Hôtel de Ville, vendredi 7 avril, la réponse est ici : dans la soirée, le label FIER Sport a été remis à la Ville de Lyon par la Fondation Inclusion pour un Environnement Respectueux (FIER) des personnes LGBT+. "Cette reconnaissance souligne l’engagement de la Ville en faveur d’un sport plus inclusif. Exception faite de la Ville de Paris, Lyon est la première collectivité à recevoir cette distinction", s'est félicitée la Ville dans un communiqué, vendredi.

Respecter un indice d'inclusion dans le sport

Dans le sillage des Gay Games organisés par la Ville de Paris en 2018, la Fondation FIER a créé le Label FIER Sport pour mettre en avant toutes les organisations sportives (fédérations, ligues, événements, clubs sportifs, collectivités territoriales, équipementiers…) qui s’engagent dans la mise en œuvre des 17 préconisations proposées par la Fondation, et qui acceptent d’évaluer leurs réalisations concrètes pour l’inclusion et le respect des personnes LGBTQIA+.

Concrètement, chaque organisation sportive s’appuie sur un indice, l’IRIS (Indice de Respect et d’Inclusion dans le Sport), mis en place par la Fondation , pour identifier ce qui est à améliorer et à prioriser en termes d'inclusivité.

En février 2020, sous Gérard Collomb, la Ville de Lyon avait co-signé une convention locale de lutte contre les violences LGBTphobes. Convention qui a, entre autres, été signée par la Préfecture, le ministère de la Justice, la Ville de Villeurbanne, le ministère de l'Éducation nationale et l'association SOS Homophobie. Par la suite, la municipalité a accordé des subventions à différents clubs LGBTQIA+ ou ouverts à l'inclusivité, dont Rebelyons (Ovalyon), Lyonnasses, Débuteuses, les Gones de Lyon Foot US, Lyon Roller Métropole, Crookshanks Lyon Quidditch ou le Club d’Ultimate des Gones.

Les Eurogames à Lyon en 2025

La Ville de Lyon a également tenu à préciser le montant de la subvention (7500€) accordée en 2022 à l'événement Tigaly. Ce tournoi sportif LGBTQIA+ international et multisport est organisé depuis 12 ans par l’association Cargo. L'association organisera par ailleurs les EuroGames Lyon 2025. Pour cet événement, plus grand tournoi européen dédié à la diversité, Lyon a été retenue devant Londres. En 2025, il accueillera plus de 4 000 athlètes et 35 sports en compétition, selon la municipalité.

Lyon devient la 1ère collectivité labellisée FIER Sport ! Engagée contre les violences LGBTphobes, attentive aux actions des clubs en matière d’intégration, notre ville accueillera en 2025 les EuroGames : plus grand événement sportif dédié à la diversité.



Fiers de notre ville ! pic.twitter.com/efLXgG3pDs — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) April 7, 2023