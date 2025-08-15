Actualité
météo ciel nuage soleil pluie
Lyon sous un soleil de plomb. ©Tim Douet

Pollution : la qualité de l'air toujours mauvaise à Lyon ce vendredi

  par La rédaction

    • Les niveaux de concentration en ozone sont élevés à Lyon où la qualité de l'air reste mauvaise ce vendredi.

    La qualité de l'air reste mauvaise à Lyon ce vendredi 15 août, alors que l'épisode caniculaire se poursuit. "Les niveaux d'ozone resteront élevés sur toute la région", précise ainsi Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

    Les concentrations d'ozone sont à Lyon particulièrement élevées. Du côté des particules fines, l'indice de concentration est dégradé. La situation devrait perdurer samedi, et la qualité de l'air ne devrait pas s'améliorer notablement avant la fin de l'épisode caniculaire mardi.

    vague de chaleur canicule lyon
    Le Rhône reste en vigilance orange canicule ce vendredi

