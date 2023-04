Shopping et restaurants : quoi de neuf à Lyon ?

Ouverture et nouveautés dans les boutiques et établissements lyonnais

Seconde main pour les bambins

Du haut de ses 21 ans, la Lyonnaise Sandra Nottin a eu une idée de génie : la création d’une plateforme de location de vêtements et accessoires pour enfants de 0 à 10 ans. Placards moins encombrés, économies financières, sans oublier un grand pied de nez à la fast fashion et ses conséquences désastreuses sur notre planète… On ne compte plus les avantages d’un tel service. Le principe est simple : vous sélectionnez le nombre d’articles dont vous avez besoin parmi les marques présentes sur le site (Orchestra, Kiabi, Burberry, IKKS…), vous les recevez quelques jours après. Puis vous avez entre un et trois mois pour les retourner. Pas de panique, la garantie trous et taches est incluse dans le prix. Lorsque les vêtements ne sont plus en bon état, ils sont donnés à la Croix-Rouge. À utiliser sans modération, parce que les enfants grandissent vite.

https://quand-je-serai-grand.fr/

Une faim de loup à Vaise

Nouveau chef, nouvelle carte, nouvelle déco… Le spacieux restaurant de l’hôtel Saphir dans le quartier d’affaires de Vaise, rebaptisé À pas de Loup, fait peau neuve en se positionnant sur une cuisine qui veut renouer avec l’idée de plaisir. Assumant pleinement une carte qui fait la part belle à la viande et aux produits généreux, le jeune chef Guillaume Dupuy – qui a fait ses armes chez Pierre Orsi et au Neuvième Art – propose des plats du jour au gré du marché. Viandes grillées, cocottes de plats mijotés, mais aussi burgers revisités (effiloché de canard confit ou version thaï épicée). Des salades composées et des planches de charcuterie et de fromages pour l’apéro viennent compléter l’offre de restauration. Idéal pour les déjeuners et dîners d’affaires, repas de groupe ou happy hours entre collègues.

À pas de Loup – Restaurant de l’hôtel Saphir – 18, rue Louis-Loucheur, Lyon 9e. Réservation au 04 72 19 85 59

Hast, la marque élégante et durable

Hast, c’est la boutique de vêtements pour hommes qui manquait en Presqu’île. Créée il y a dix ans, la marque a peu à peu étendu sa gamme jusqu’à proposer tout l’essentiel d’un vestiaire masculin complet : chemises, pulls, sweats, manteaux, tee-shirt, accessoires… le tout fabriqué essentiellement en Europe à partir de matières naturelles ou recyclées. Ici, on mise sur la qualité, le style et la simplicité. Les pièces sont belles, bien coupées et confortables, aux finitions travaillées et à un prix raisonnable. Comme la marque vient de souffler ses dix bougies, elle lance pour l’occasion une collection unique de dix pièces haut de gamme, en série très limitée et numérotées, à découvrir en ligne.

Hast – 10, rue Jean-de-Tournes, Lyon 2e. www.hast.fr

Salmon lovers

Vous connaissiez peut-être le Salmon Shop de la rue Mercière ? Eh bien sachez qu’il a déménagé, pas très loin heureusement, pour s’installer rue de Sèze, dans le 6e. Comme son nom l’indique, la spécialité ici, c’est le saumon ! En provenance de Norvège, il est fumé ou confit sur place, dans l’arrière-boutique. Parmi les propositions gourmandes, on a le choix entre des sandwiches à base de pain préparé par une cheffe pâtissière, des plats faits maison – pâtes, lasagnes au saumon, poke bowls, salades… – sans oublier des pâtisseries home made, le tout à emporter ou déguster sur le pouce dans la boutique. Un espace traiteur propose aussi du saumon sous toutes ses formes : fumé, rillettes, gravlax…

Salmon Shop – 11, rue de Sèze, Lyon 6e

Du nouveau à la Part-Dieu

Avis à toutes les fashionistas lyonnaises : la marque espagnole Stradivarius pose ses valises pour la première fois dans notre capitale des Gaules, en plein cœur du centre de shopping Westfield La Part-Dieu. Une boutique de plus de 500 m2 au design travaillé, dans laquelle on retrouve un grand choix de vêtements, accessoires et chaussures dans l’air du temps, aux coupes branchées et minimalistes, le tout à prix plus que doux. Avec sa clé de sol en guise de signature, l’enseigne renouvelle régulièrement ses collections afin de coller au plus près des attentes de ses clientes en quête de vêtements chics, glamours et confortables.

Stradivarius – Westfield La Part-Dieu – 17, rue Docteur-Bouchut, Lyon 3e