Actualité

"Beauvallon Collection va apporter un œil neuf à la Villa Florentine" : Eric Giorgi revient sur la vente

  • par Claire Martinez

    • Alors que la Villa Florentine vient d'être cédée par le groupe Arteloge ce jeudi 2 octobre à Beauvallon Collection, Lyon Capitale s'est entretenu avec son ancien propriétaire, Eric Giorgi.

    Vous venez de céder, ce jeudi 2 octobre, la Villa Florentine, tenue par le groupe depuis 32 ans. Que représente cette vente pour vous ?

    C'est avec beaucoup d'émotions que je laisse les clés de la Villa, après 32 ans de propriété de l'établissement, près de 30 ans d'étoile Michelin et d'adhésion à Relais & Châteaux. C'est un tournant pour le groupe, donc c'est forcément difficile, mais nous voyons l'avenir différemment, avec une position stratégique différente, donc c'est une bonne chose. Nous avons plusieurs projets pour les mois et années à venir, qui demandent une organisation toute autre que celle que nous avions aujourd'hui. Puis, j'ai 60 ans, j'imagine le futur autrement, aussi.

    Cette vente vous permet d'aboutir de nouveaux projets importants, dont l'ouverture d'un Resort Spa 4 étoiles à Genas ?

    Alors non, la vente ne nous permet pas de financer nos projets futurs. Par exemple, l'inauguration du ParKest II prévue en février 2026 est déjà financée autrement. Cette vente est avant tout symbolique, elle signe plutôt une implication stratégique différente du groupe Arteloge. Nous avons l'intention de continuer notre développement dans des hôtels dits plus traditionnels. La signature l'an dernier d'un contrat de franchise avec Hilton vient également accélérer le processus. La gestion entre Relais & Châteaux avec celle du Hilton devenait difficile.

    Êtes-vous confiant pour l'avenir que Beauvallon Collection réserve à la Villa Florentine ?

    Complètement. Cela faisait quelques mois que le groupe hôtelier nous faisait la proposition de reprendre la Villa, qui est en adéquation totale avec leurs valeurs. Amaury Rostagnat (le fondateur, ndlr) est un jeune garçon qui souhaite se développer avec une certaine logique. Il souhaite rester au Relais & Châteaux ainsi que garder les équipes actuelles, qui sont deux éléments importants, selon moi. Des travaux sont également prévus. Il va pouvoir apporter un œil neuf aux lieux. Je suis très heureux pour lui, pour l'équipe, la maison et nos clients de cette nouvelle histoire qui va être écrite.

    à lire également
    Un homme visé par balle dans le 3e arrondissement de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les chiffres du parc privé sont passés de 2 900 logements vacants en 2020, à 3 400 en 2023 (+15 %), puis à 5 600 en 2024, soit près du double en cinq ans.
    Article payant Lyon : la montée silencieuse des logements vacants 18:00
    "Beauvallon Collection va apporter un œil neuf à la Villa Florentine" : Eric Giorgi revient sur la vente 17:30
    VOITURE RADAR LYON
    Les voitures-radar Dexter s'installent en Isère : découvrez les routes concernées 16:24
    Un homme visé par balle dans le 3e arrondissement de Lyon 15:35
    La Villa Florentine a un nouveau propriétaire 14:41
    d'heure en heure
    Wong Kar-wai portrait NB
    Lyon célèbre Wong Kar-Wai et Pasolini au Bleu du Ciel 12:42
    Drame sur l'avenue Lacassagne : une piétonne décédée et deux blessés grave 11:26
    Shopping sport : notre sélection pour s’équiper à Lyon 11:07
    L'Asvel renverse Vitoria et s'offre sa première victoire en Euroligue 10:04
    embouteillages à Lyon voitures
    Pollution de l'air : une qualité bonne à moyenne ce samedi 09:30
    Lyon sous le ciel automnal.
    Un temps changeant ce samedi à Lyon 09:07
    Les chefs cuisiniers lyonnais Christophe Roure et Pierre Orsi
    Vers la troisième étoile tant attendue à Lyon ? 08:00
    Article payant Port Édouard-Herriot :  40 millions d’euros pour quoi faire ? 07:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut