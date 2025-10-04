Alors que la Villa Florentine vient d'être cédée par le groupe Arteloge ce jeudi 2 octobre à Beauvallon Collection, Lyon Capitale s'est entretenu avec son ancien propriétaire, Eric Giorgi.

Vous venez de céder, ce jeudi 2 octobre, la Villa Florentine, tenue par le groupe depuis 32 ans. Que représente cette vente pour vous ?

C'est avec beaucoup d'émotions que je laisse les clés de la Villa, après 32 ans de propriété de l'établissement, près de 30 ans d'étoile Michelin et d'adhésion à Relais & Châteaux. C'est un tournant pour le groupe, donc c'est forcément difficile, mais nous voyons l'avenir différemment, avec une position stratégique différente, donc c'est une bonne chose. Nous avons plusieurs projets pour les mois et années à venir, qui demandent une organisation toute autre que celle que nous avions aujourd'hui. Puis, j'ai 60 ans, j'imagine le futur autrement, aussi.

Cette vente vous permet d'aboutir de nouveaux projets importants, dont l'ouverture d'un Resort Spa 4 étoiles à Genas ?

Alors non, la vente ne nous permet pas de financer nos projets futurs. Par exemple, l'inauguration du ParKest II prévue en février 2026 est déjà financée autrement. Cette vente est avant tout symbolique, elle signe plutôt une implication stratégique différente du groupe Arteloge. Nous avons l'intention de continuer notre développement dans des hôtels dits plus traditionnels. La signature l'an dernier d'un contrat de franchise avec Hilton vient également accélérer le processus. La gestion entre Relais & Châteaux avec celle du Hilton devenait difficile.

Êtes-vous confiant pour l'avenir que Beauvallon Collection réserve à la Villa Florentine ?

Complètement. Cela faisait quelques mois que le groupe hôtelier nous faisait la proposition de reprendre la Villa, qui est en adéquation totale avec leurs valeurs. Amaury Rostagnat (le fondateur, ndlr) est un jeune garçon qui souhaite se développer avec une certaine logique. Il souhaite rester au Relais & Châteaux ainsi que garder les équipes actuelles, qui sont deux éléments importants, selon moi. Des travaux sont également prévus. Il va pouvoir apporter un œil neuf aux lieux. Je suis très heureux pour lui, pour l'équipe, la maison et nos clients de cette nouvelle histoire qui va être écrite.

