Dès l’aube ce lundi 5 janvier, des dizaines de tracteurs ont investi les grands axes routiers autour de Lyon, notamment sur l'A450 et l'A7.

La circulation est fortement perturbée ce lundi matin au sud de l’agglomération lyonnaise. Des agriculteurs venus du Rhône et des départements voisins ont mis en place plusieurs blocages stratégiques, notamment sur l’A450 à hauteur de Brignais et sur l’A7, au péage de Reventin-Vaugris et plus au sud à Chanas. À certains endroits, près de la moitié des voies sont neutralisées par des tracteurs, avec une situation susceptible de durer toute la journée.

Les convois se sont organisés dès les premières heures, convergeant vers Brignais avant de viser la M7, au niveau du site Arkema à Pierre-Bénite. Selon nos confrères du Progrès, les manifestants ont l'intention de s’installer dans la durée, avec notamment des tentes sur place. La mobilisation est encadrée par la Coordination rurale, tandis que d’autres syndicats agricoles soutiennent le mouvement.

"Détresse profonde"

En prévision de ces perturbations sur les routes autour de Lyon, la préfecture du Rhône a mis en place plusieurs déviations notamment sur la M7, l'A7 et l'A450. "Pour traverser l'agglomération, les usages de la route doivent privilégier l'autoroute A46" prévient la préfecture.

🔴Manifestation d’agriculteurs |



🚨Des agriculteurs mèneront à partir de demain matin, 5 janvier, une action sur la M7 à hauteur de Pierre-Bénite qui auront des conséquences sur la circulation dans les deux sens.



De très fortes perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A7,… pic.twitter.com/YhF0cM29HE — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 4, 2026

Dans un communiqué commun publié ce weekend, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA du Rhône alertent sur une "détresse profonde" du secteur. Ils dénoncent une concurrence internationale jugée déloyale, en particulier avec l’accord UE-Mercosur, mais aussi l’accumulation de contraintes réglementaires, la baisse des prix agricoles et les difficultés sanitaires, notamment liées à la dermatose bovine.

Les syndicats réclament des contrôles renforcés aux frontières, un allègement des normes, des solutions techniques pour les cultures et un soutien financier rapide. En attendant des réponses de l’État, les agriculteurs préviennent : la pression sur les routes autour de Lyon pourrait encore s’intensifier.