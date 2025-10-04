Isère
VOITURE RADAR LYON
Voiture radar à Lyon

Les voitures-radar Dexter s'installent en Isère : découvrez les routes concernées

  • par Claire Martinez

    • A partir de ce samedi 4 octobre, des voitures radar à conduite externalisée Dexter contrôleront la vitesse des conducteurs sur les différentes routes de l'Isère. La préfecture dévoile les zones concernées.

    Le déploiement des voitures radar Dexter marque une nouvelle stratégie de la préfecture dans le contrôle routier en Isère. Depuis ce samedi 4 octobre, des autoroutes et grands axes isérois, notamment de l'agglomération de Grenoble, sont concernés par ces nouveaux contrôles.

    Ces véhicules, non signalés et à conduite externalisée, seront opérés par des policiers en uniforme, des gendarmes ou des prestataires privées sous contrat avec l'Etat. Ils pourront contrôler la vitesse des véhicules qu'ils croisent ou doublent, sur des axes jusqu'à trois voies à gauche, et même à l'arrêt sur le bord des routes.

