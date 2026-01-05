Actualité
Lyon
vue de Lyon © Tim Douet

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance grand froid

  • par La Rédaction

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance grand froid par Météo France ce lundi 5 janvier 2026.

    La vague de froid se poursuit en France et particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble des départements de cette dernière ont ainsi été placés en vigilance jaune grand froid par Météo France ce lundi 5 janvier 2026.

    Une vigilance qui sera valable toute la journée alors que les températures resteront négatives du matin au soir sur une large partie de la région, avec un thermomètre qui affiche par exemple -5 degrés ce lundi matin à Lyon.

