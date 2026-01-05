Un lundi froid et ensoleillé à Lyon, pas plus de 0 degré attendus

En ce lundi 5 janvier 2026, le temps sera très froid à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise avec des températures qui ne dépasseront pas les 0 degré.

Pour débuter cette première semaine de l'année 2026 et marquer la fin des vacances scolaires à Lyon, c'est une journée froide et hivernale qui attend toute l'agglomération lyonnaise. Des températures négatives largement en dessous des normales de saison (-8 degrés).

Si ce matin le mercure affiche -5 degrés, le thermomètre ne dépassera pas les 0 degré au meilleur de la journée avant une nouvelle chute la nuit prochaine (jusqu'à -4 degrés).

Côté ciel, la grisaille matinale laissera place à un temps plus ensoleillé cet après-midi avec des éclaircies en deuxième partie de journée.