Suite à l'annonce de l'Etat concernant la suppression des subventions à l'association d'aide alimentaire Linkee, l'association étudiante Unef Lyon appelle à la mobilisation.

Suite à la décision de l'Etat de ne pas renouveler les subventions de la première association d'aide alimentaire, Linkee, le syndicat étudiant de l'UNEF Lyon monte au créneau. Selon le syndicat, cette décision supprimerait 40% du budget total de l'association, mettant à mal les nombreuses distributions alimentaires opérées à Lyon et dans toute la France. "Couper ces fonds c'est condamner ces jeunes et bien d'autres à la faim, mettre en danger des vies, et montrer un mépris total pour celles et ceux qui luttent chaque jour pour survivre", dénonce l'UNEF sur ses réseaux sociaux.

Syndicats, associations et collectifs mobilisés

Face à l'abandon des subventions, plusieurs syndicats, associations et collectifs lyonnais se mobilisent depuis plusieurs jours pour organiser des distributions alimentaires et mettre en place un soutien psychologique : "Ces structures font le travail que le gouvernement refuse de faire, portant à bout de bras des milliers de vies étudiantes", explique l'UNEF.

Contre cette mesure, le syndicat appelle à la lutte collective et à la mobilisation : "Ce sont nos luttes et nos combats collectifs qui feront naître une société débarrassée de la faim, de la précarité et de la misère sur les campus", termine l'UNEF.

