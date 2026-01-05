Actualité
Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Un homme secouru après une chute dans le Rhône en pleine soirée glaciale à Lyon

  • par La Rédaction

    • Un homme d’une trentaine d’années est tombé dans le Rhône dimanche soir, depuis la passerelle du Collège, dans le 6e arrondissement de Lyon.

    Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce dimanche 4 janvier peu après 20 h 40 pour une intervention délicate sur les quais du Rhône, à hauteur de la passerelle du Collège. Selon nos confrères du Progrès, un homme âgé de 35 ans venait de chuter dans le fleuve, alors que les températures hivernales rendaient l’eau particulièrement froide.

    Arrivés rapidement sur place, les secours ont procédé à l’extraction de la victime, avant de lui prodiguer les premiers soins. L’homme a ensuite été transporté à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc pour des examens de contrôle.

    Selon les premières informations, son état n’inspirait pas d’inquiétude particulière, malgré une immersion dans une eau dont la température avoisinait les 5 degrés. Les circonstances exactes de la chute restent à préciser.

