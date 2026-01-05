Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée à mauvaise ce lundi

La qualité de l'air restera dégradée à mauvaise ce lundi 5 janvier 2026 à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

On respire pas très bien à Lyon en ce lundi 5 janvier, jour de rentrée pour beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais. Pour débuter cette première semaine de l'année 2026, la qualité de l'air devrait se dégrader, notamment à cause d'une concentration élevée de particules fines.

Ainsi, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, indique une qualité de l'air moyenne à degradée à Lyon et dans la métropole de Lyon. Le sud lyonnais sera le plus concernée par la pollution aux particules fines tandis que les concentrations d'ozone et de dioxyde de soufre resteront faibles.