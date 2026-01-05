Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée à mauvaise ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera dégradée à mauvaise ce lundi 5 janvier 2026 à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    On respire pas très bien à Lyon en ce lundi 5 janvier, jour de rentrée pour beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais. Pour débuter cette première semaine de l'année 2026, la qualité de l'air devrait se dégrader, notamment à cause d'une concentration élevée de particules fines.

    Ainsi, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, indique une qualité de l'air moyenne à degradée à Lyon et dans la métropole de Lyon. Le sud lyonnais sera le plus concernée par la pollution aux particules fines tandis que les concentrations d'ozone et de dioxyde de soufre resteront faibles.

    à lire également
    Blocage agriculteurs
    Crise agricole : des blocages en cours sur l'A450 et l'A7 au sud de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Blocage agriculteurs
    Crise agricole : des blocages en cours sur l'A450 et l'A7 au sud de Lyon 07:59
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée à mauvaise ce lundi 07:39
    Lyon
    L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance grand froid 07:25
    Un lundi froid et ensoleillé à Lyon, pas plus de 0 degré attendus 07:16
    L’autoroute A7 fermée en soirée dans le sens Lyon - Marseille la semaine prochaine 04/01/26
    d'heure en heure
    Grand froid : une mobilisation prévue ce lundi pour les enfants hébergés dans des écoles à Lyon 04/01/26
    police Lyon
    Lyon : une septuagénaire retrouvée morte chez elle, son fils a été interpellé 04/01/26
    Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
    Non-renouvellement de la subvention à l’association Linkee : l’Unef dénonce le "mépris total" de l’État 04/01/26
    Lyon : une potentielle arnaque découverte sur les distributeurs de titres de transport TCL 04/01/26
    Explosion mortelle à Saint-Fons : les salariés d’Elkem Silicones de retour lundi 04/01/26
    train TER
    SNCF : des perturbations sur l’axe Lyon - Valence à partir de demain 04/01/26
    Jean-Luc Mélenchon se rendra au CCVA de Villeurbanne le 9 janvier 04/01/26
    Métropole de Lyon : la collecte des sapins débute demain 04/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut