Auvergne-Rhône-Alpes : changement de direction pour l'ARS

Le docteur Jean-Yves Grall quitte ses fonctions de directeur général de l’ARS qu’il occupaient depuis novembre 2016. Il sera remplacé, à compter du 15 mai prochain par Madame Cécile Courrèges.

Cela faisait près de sept ans que le docteur Jean-Yves Grall était à la tête de l'ARS. Il quitte à présent ses fonctions et sera remplacé par Cécile Courrèges, inspectrice générale des affaires sociales. En attendant sa prise de fonction le 15 mai, c'est Muriel Vidalenc, directrice générale adjointe qui assurera l'intérim.

Docteur Jean-Yves Grall, directeur durant 7 ans

Le docteur Jean-Yves GRALL a pris la direction de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en novembre 2016 après avoir été nommé en conseil des ministres. Cardiologue, il a exercé en libéral puis comme praticien hospitalier au centre hospitalier de Châteaubriant (Loire Atlantique).

Parallèlement, Jean-Yves Grall a occupé la place de président du collège des directeurs généraux d’ARS depuis octobre 2014. Il est l’auteur de plusieurs rapports, dont « Le médicament à l’hôpital » (2003), « Les maisons médicales de garde » (2006), « L’évaluation du plan urgence » (2007), « L’adaptation du dispositif de la permanence des soins ambulatoires » (2007) et « La territorialisation des activités d’urgences » (2015).

Cécile Courgès, nouvelle directrice de l'ARS

Cécile Courgès est diplômée de l'École nationale de l’administration (ENA) et de l'École nationale de la santé publique (ENSP). En 2002, elle intègre l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). En 2006, elle rejoint le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales pour piloter l’équipe projet en charge de la création des Agences régionales de santé (ARS).

En octobre 2014, elle prend la tête de l’ARS Pays-de-La-Loire, puis en juin 2017 de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère de la santé et des solidarités. En août 2019, elle réintègre l’IGAS et est appelée à différentes fonctions pendant la gestion de l’épidémie de Covid-19. En 2022, elle a été chargée par le ministre de la santé et le ministre des solidarités, de proposer une réorganisation ministérielle de la préparation et de la gestion des crises sanitaires.

