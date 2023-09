La Drôme s’oppose au projet régional de santé

Faute de moyens suffisants alloués pour les personnes âgées et handicapées, le département de Drôme a rendu un avis négatif au projet régional de santé de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Invité à se prononcer sur le projet de régional de santé porté par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de la Drôme a rendu un avis défavorable à l’unanimité. En cause, le manque de moyens fléchés par l’agence régionale pour venir en aide aux personnes âgées et handicapées. "Nous n'avons pas voté "non" de gaieté de cœur, mais déjà au dernier plan régional, nous avions voté avec beaucoup de réserves. Depuis rien n’a été fait", se justifiait auprès de nos confrères de France 3 Françoise Chazal, vice-présidente en charge des solidarités et de l’autonomie.

Pour mémoire, le projet régional de santé définit "les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre", souligne Légifrance, le service public de la cohésion du droit. Cela en cohérence avec la stratégie nationale de santé.