Lyon : un kiosque à journaux transformé en une conciergerie à la Croix-Rousse

Un ancien kiosque à journaux a été transformé en conciergerie de proximité sur le boulevard de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon.

Bricolage, ménage, aide informatique, manutention, sur le boulevard de la Croix-Rousse, un kiosque à journaux a été transformé en une conciergerie d'insertion. Métropole et Ville de Lyon ont inauguré ce nouveau lieu atypique jeudi 20 avril, en partenariat avec l'entreprise "Lulu dans ma rue".

Insertion et service de proximité

Concrètement, l'entreprise met en relation des particuliers recherchant des services de proximité avec des travailleurs indépendants en parcours d'insertion, les "Lulus", ayant les compétences pour effectuer les tâches demandées. "Les "Lulus" sont soutenus dans le développement de leur activité par l’apport de clients, et bénéficient en parallèle d’un accompagnement socio-professionnel renforcé", assure la Métropole de Lyon dans un communiqué.

L'objectif de la collectivité est ainsi d'atteindre la centaine de "Lulus" référencés en 2023, contre 21 en 2022. "La Ville de Lyon poursuit son objectif de redonner vie aux kiosques à presse ! Après ceux place des Jacobins et boulevard des Belges dévolus à la restauration locale et de qualité, nous avons souhaité apporter dans ce kiosque, vacant depuis plusieurs années, une activité complémentaire à l’offre commerciale du quartier", se félicite Camille Augey, adjointe au maire de Lyon en charge de l'emploi et de l'économie durable.