Lundi 30 octobre, l'Agence de santé Auvergne-Rhône-Alpes adoptait son nouveau Schéma régional de santé, établissant son programme jusqu'à 2028.

Après trois mois de discussions avec les différents acteurs de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), la directrice générale de l'ARS, Cécile Courrèges, a adopté en début de semaine le nouveau Schéma régional de santé (SRS). Ce dernier détermine et organise les actions à mettre en oeuvre dans la région au regard des besoins de la population.

Ainsi, la ligne de conduite est désormais fixée jusqu'en 2028 : il faut "améliorer l'état de santé des habitants" et "lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé". L'ARS s'intéresse particulièrement à six profils de personnes présentées comme fragiles, dont les personnes âgées, celles vulnérables ou en situation de handicap, ainsi que les jeunes.

"Des soins de qualité et de haut niveau"

C'est l'un des axes majeurs fixés par l'ARS, selon laquelle "un soin pertinent est le juste soin, au bon patient, au bon moment, délivré au bon endroit compte tenu des connaissances scientifiques actuelles". Dans cette optique, 534 millions d'euros ont été alloués à la rénovation d'établissements de santé ces cinq dernières années. Quelque 179 millions d'euros ont aussi été investis dans les équipements des établissements de santé.

L'ARS prévoit de concentrer ses efforts sur la formation et l'accompagnement des soignants, tout en continuant d'investir dans la modernisation des structures de santé. Ainsi, les partenariats avec les acteurs de l'emploi et de la formation, dont font partie Pôle Emploi et les écoles d'infirmiers, seront renforcés. Au programme également, une utilisation plus poussée du numérique, notamment de la télémédecine et de la téléexpertise.

Vers une meilleure accessibilité aux soins

En AURA, 35% des habitants vivent en milieu rural et un tiers vivent à au moins 700 mètres d'altitude. Qu'il s'agisse des soins de proximité ou de pointe, l'ARS souhaite un accès aux soins pour tous, où qu'ils soient. Cela passe en partie par l'optimisation de la coopération entre les établissements et professionnels de santé, et un meilleur maillage territorial. Avec 67% de la population couverte, l'ARS et l'Assurance maladie travaillent en collaboration pour atteindre les 100%. Pour ce faire, la Région dispose désormais de 362 maisons de santé, 318 centres de santé, 77 cabinets de montagne et 50 maisons médicales de garde.

Concernant les personnes âgées, l'ARS veut favoriser le soin à domicile. D'ici 2050, la région comptera 1,4 millions de personnes âgées de plus de 75 ans, dont 410 000 seront dépendantes. 824 places en hébergement permanent ont donc été ouvertes, ainsi que 152 places en hébergement temporaire et 100 autres en accueils de jour.

Passer du curatif au préventif

Alors que le système de santé français à longtemps été tourné vers le curatif, l’ARS souhaite privilégier la prévention par l'éducation et la sensibilisation de la population. Cette prévention passe tant par la vaccination que par la lutte contre les addictions et l'adaptation au changement climatique. En l'espace de quelques années, l'ARS s'est dotée, entre autres, de deux centres de prévention du suicide, de 14 centres de dépistage et de 420 programmes d'éducation thérapeutique.

