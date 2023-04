Alexandra Thabuis, Bruno Morel et Anne Sophie Ronnaux-Baron @MartinGaboriau

Pour venir contrer le nombre de cas de méningocoque B dans l’Est lyonnais, l’Agence nationale de la santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes veut sensibiliser sur la nécessité de se vacciner.

Débuté en juillet 2022, la campagne de vaccination contre le méningocoque B qui peut entraîner plusieurs pathologies dont notamment la méningite (inflammation des méninges) est à l’œuvre pour réduire le nombre de cas. Cette opération se concentre essentiellement sur les 0-2 ans et les 16-24 ans de l’Est lyonnais et le secteur de Chambéry. Ce variant est uniquement présent au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes et nul par ailleurs en France.

17 cas enregistrés dans le secteur

À ce jour et depuis juin 2021, ce sont 17 cas enregistrés principalement concentrés autour de Chambéry et dans l’Est lyonnais. "Cela peut sembler peu car c’est une maladie qui est relativement rare, mais elle est terriblement dangereuse", souligne Alexandra Thabuis, épidémiologiste à Santé publique France.

Après avoir connu une importante hausse du nombre de cas sur le secteur de Chambéry, aucun cas lié à ce variant n’est survenu depuis le 22 avril. Aujourd’hui, l’ARS concentre l’essentiel de son action sur 10 communes, dont 9 en Isère et une dans le Rhône (Pusignan).

Sur les 17 cas enregistrés, une personne est décédée et le dernier jeune infecté en mars 2023 est resté en réanimation durant deux semaines. Dans ces différentes communes, l’ARS de la région essaye d’accélérer la vaccination sur les 16-24 ans dans les communes concernées, "le variant se transmet sous forme de micro gouttelettes. Les jeunes avec les rassemblements festifs, boîte de nuit ou encore bar doivent encore plus se vacciner", affirme l’épidémiologiste.

Vacciner un maximum de jeunes entre 16 et 24 ans

Malgré cette envie d’accélérer cette campagne de vaccination, les jeunes ne répondent pas à cette volonté. "Une dose a été faite par 15% des 16-24 ans et 9% pour la deuxième dose", appui Anne-Sophie Ronnaux-Baron, responsable du pôle de veille sanitaire. Au total, 5 000 courriers ont été envoyés et un numéro vert vient d’être rajouté.

Pour faciliter la vaccination, la dose est injectable "par le médecin traitant, mais aussi dans des pharmacies". Avec cette volonté de réduire au maximum le développement de ce nouveau variant, celui-ci "reste tout de même très difficile à détecter. Les principaux symptômes sont grippaux avec de la fièvre, des maux de tête ou encore des raideurs à la nuque", appuie Bruno Morel, directeur délégué veille et alertes sanitaires.

L’ARS espère une augmentation drastique du nombre de vaccinations dans les prochaines semaines pour essayer de contenir au maximum le méningocoque B et le faire disparaître petit à petit.

