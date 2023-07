L'ARS veut maintenir les activités de soins à l'hôpital Portes du Sud

Alors que l'hôpital Les Portes du Sud et l’Ehpad La Solidage sont placés en redressement judiciaire, l'Agence régionale de santé (ARS) affirme vouloir maintenir les activités de soins.

Moins d'une semaine après une manifestation des syndicats de l'hôpital Portes du Sud contre la fermeture de l'établissement, l'Agence régionale de santé (ARS) dit rester "vigilante au maintien de l'offre de soins dans le territoire".

Depuis la fermeture des urgences de nuit le 6 mars dernier, l'hôpital vénissian Les Portes du Sud et l’Ehpad La Solidage se trouvent dans une situation de crise mettant près de 530 salariés sur la sellette. Avec un trou financier de 19 millions d'euros, l’Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon (UMGEGL), n'a eu d'autres choix que de placer ses établissements de santé en redressement judiciaire, en juin dernier. Ouvrant la porte à un repreneur jusqu'au 15 septembre 2023.

Lire aussi : Fermeture de l'hôpital Portes du Sud : "Notre vie est en suspens"

L'ARS sera "attentive aux offres des repreneurs"

Alors que le syndicats critiquent notamment une recherche de rentabilité qui serait souhaitée par l'UMGEGL sur le site, ce mardi 11 juillet, dans un communiqué, l'ARS indique être "soucieuse du maintien des activités de soins essentielles pour répondre aux besoins des habitants, sur un territoire fragile". Même si elle n'est pas compétente en matière de gestion du groupe hospitalier mutualiste, elle assure être "attentive aux offres des éventuels repreneurs et se tient à leur disposition dans le cadre de la procédure engagée pour envisager un éventuel soutien". L'agence se dit même prête à contribuer à la recherche d'une solution qui permettrait de maintenir les principales activités de soins comme les urgences 24h/24. Cela même alors que les urgences de nuit l'hôpital des Portes du Sud sont fermées depuis le 6 mars.

Pour mémoire, le groupe hospitalier mutualiste (GHM) des Portes du Sud appartient à la mutualité française du Rhône et est un établissement de santé privé d'intérêt collectif. L'ARS, est celle qui délivre les autorisations d’activité de soins et s’assure de leur mise en œuvre dans des conditions de sécurité et de qualité des soins. Dans ce même communiqué, l'agence rappelle également son soutien financier à la structure au cours des dernières années, entre "la restauration des capacités financières, l'aide en trésorerie, et l'accompagnement financier relatif à l’inflation et aux mesures de pouvoir d’achat des salariés".