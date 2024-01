"Assiéger Lyon" : les agriculteurs pourraient bloquer les accès à la ville demain

Les agriculteurs et l'antenne régionale de la FNSEA souhaitent bloquer les accès à Lyon dès demain après-midi. Le matin, c'est au niveau de l'A450 à Oullins-Pierre-Bénite et à Saint-Quentin-Fallavier que le trafic pourrait être stoppé. Lyon Capitale fait le point sur la situation.

Sous la houlette de la FRSEA, syndicat agricole, les manifestations des agriculteurs pourraient prendre un nouveau tournant à Lyon. Michel Joux, son président, a déclaré sur l'antenne de BFM Lyon qu'il souhaitait "assiéger Lyon" demain, lundi 29 janvier à partir de 14h.

"On va intensifier l'action au niveau national. Nos amis parisiens vont bloquer Paris. Nous, on va assiéger la deuxième ville de France, Lyon", a-t-il revendiqué.

Blocage vers Oullins-Pierre-Bénite dès 6h

De plus, une opération escargot serait prévue demain dès 6h sur l'A450 en direction de Lyon. D'après nos confrères de Radio Scoop, le blocage s'effectuerait au niveau du radar d'Oullins-Pierre-Bénite et serait mené par les membres de la filière arboricole et maraîchère de Chabanière (sud-ouest de Lyon).

Un ralentissement qui s'ajoute aux blocages de l'A43, entre Bourgoin-Jallieu et La Tour du Pin et de l'A7, toujours partiellement inaccessible entre Chanas/Saint-Rambert-d'Albon (sortie 12 obligatoire) et Orange.

D'autres perturbations sont attendues au sein même de la métropole de Lyon en raison d'une opération escargot menée par les taxis demain, lundi 29 janvier, dès 9h.

Dans la matinée, un autre opération de blocage pourrait être organisée au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier, d'après la préfecture de région.