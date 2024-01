Gérard Depardieu, bientôt déchu de son Prix Lumière ?

Un collectif de cinéphiles et spécialistes du monde du cinéma réclame le retrait du Prix Lumière décerné à Gérard Depardieu en 2011.

Le Prix Lumière 2011 va-t-il sauter ? Un collectif d'artistes et de spécialistes du monde du cinéma a demandé dans une lettre ouverte le retrait du Prix Lumière décerné à Gérard Depardieu. Adressée à Irène Jacob, présidente de l’Institut Lumière, la lettre a été publiée la semaine dernière sur le site de Mediapart.

"Initier un mouvement de réflexion contre les violences sexistes et sexuelles."

"En avril 2023, la rédaction de Médiapart a réuni les témoignages de treize femmes dénonçant les violences sexistes et sexuelles commises par l’acteur sur des tournages. Des prises de paroles auxquelles s’ajoutent notamment celles de Charlotte Arnould, Emmanuelle Debever, Sophie Marceau ou Vahina Giocante. Des images diffusées en décembre 2023 par le magazine Complément d’enquête documentent ces comportements, auxquels s’ajoute une séquence versant sans équivoque dans la pédophilie", écrit le collectif lancé par les créateurs du podcast Une invention sans avenir. Le texte dénonce le soutien reçu par Gérard Depardieu par une cinquantaine d’artistes ayant signé une tribune de soutien et par Emmanuel Macron. Le 20 décembre 2023, le président français avait déclaré lors d'une intervention télévisée que l'acteur accusé par des dizaines de femmes rendait "fière la France".

"En ayant le courage de retirer symboliquement le Prix Lumière attribué à Gérard Depardieu, vous initierez peut-être un mouvement de réflexion et d’actions plus vaste, contre les violences sexistes et sexuelles et leurs auteurs, y compris au sein des institutions du cinéma", espèrent les signataires du texte.

Pour rappel, plusieurs manifestations avaient eu lieu après la diffusion de l'émission Complément d'enquête. À Lyon, un rassemblement avait été initié par le collectif Droits des femmes 69. "Nous sommes fières de chacune d’entre nous, de celles qui parlent et de celles qui ne peuvent pas. Dans ce monde qui laisse les victimes dernières de cordée sans justice, nous croyons à la présomption de sincérité", expliquaient les signataires de l'appel. Plus tôt, en mai 2023, le collectif Les Amazones avait mené une action devant la Bourse de Travail où Gérard Depardieu, donnait un concert intimiste dans lequel il interprétait des chansons de Barbara.