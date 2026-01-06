Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera bonne à moyenne ce mardi 6 janvier à Lyon et dans toute la métropole de Lyon grâce notamment à un vent du nord favorable.

    On respire mieux à Lyon ce mardi. Grâce notamment à un vent de nord qui devrait se renforcer dans cette journée glaciale, la qualité de l'air s'améliore dans toute l'agglomération lyonnaise, le vent assurant une bonne dispersion des polluants.

    Ainsi, la qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon et dans la métropole avec des concentrations de particules fines en nettes baisse. Les concentrations en dioxyde de soufre et d'ozone resteront également assez faible dans l'agglomération lyonnaise.

