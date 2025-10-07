Actualité
avion
Lufthansa a été épinglée en mars 2025 par un tribunal allemand pour écoblanchiment et publicité «trompeuse» @Lufthansa

Ecoblanchiment : la lutte s'intensifie

  • par Romain Balme

    • Essentielle dans la transition écologique, et la confiance des consommateurs en celle-ci, la lutte contre le greenwashing se renforce, en France comme en Europe.

    Détourner l'attention, manquer de transparence, inventer un faux label, un packaging trompeur, ou simplement mentir. Toutes ces pratiques relèvent de l'écoblanchiment ou greenwashing si elles utilisent l'argument écologique pour se donner une bonne image. A l'heure où l'environnement est une préoccupation grandissante, nombreuses sont les entreprises à s'adonner à l'écoblanchiment.

    Parmi les professionnels contrôlés, 15 % déclarés coupables d'écoblanchiment

    En 2023 et 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené des enquêtes d’ampleur auprès de plus de 3 000 établissements. L'objectif est clair : contrôler les allégations environnementales utilisées pour valoriser les produits et les services. De ce rapport, un chiffre est ressorti, 15 %.

    15 %, c'est le nombre de professionnels contrôlés, coupables de manquements graves sanctionnés par des suites correctives et répressives. Ces contrôles ont donné lieu à "plus de 430 injonctions de mise en conformité et plus de 70 amendes administratives et procès-verbaux pénaux" selon un communiqué du ministère de l'économie.

    Des allégations environnementales souvent imprécises, les labels ciblés en 2024

    Ce qui ressort également de cette enquête, c'est l'utilisation régulière d'allégations souvent imprécises (« livraison éco-responsable », « parpaing
    vert » ou encore « préservant la planète »), parfois même interdites. Parmi elles, les mentions « des produits sains pour vous, pour moi et bons pour l’environnement » sur des produits utilisant des substances toxiques. Ces imprécisions trompent les consommateurs sur les pratiques réelles des entreprises.

    Autre élément ciblé par l'enquête de 2024, l'utilisation excessive de labels. En réaction, la directive européenne 2024/825 a imposé l'obligation d'une vérification de ces labels par un tiers à horizon 2026. De son côté, la DGCCRF reste mobilisée en 2025 et 2026 dans la lutte contre l'écoblanchiment à travers trois axes. D'abord la prévention, puisque le site gouvernemental concernant les achats durables diffusera des vidéos de la DGCCRF sur le greenwashing. Ensuite, elle pilotera une nouvelle enquête en 2026 en coopération avec l'ADEME, centrée sur les allégation environnementales et sur l’affichage environnemental textile. Un projet de développement d'un outil d’identification du greenwashing dans les médias est également en cours.

    à lire également
    La zone à trafic limité à Lyon, entre attente et questionnement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    derby saint etienne lyon
    ASSE : les Socios Verts entrent au capital du club 17:53
    avion
    Ecoblanchiment : la lutte s'intensifie 17:28
    Bron : des "consultations blanches" pour réduire l'anxiété des jeunes patients à l'HFME 17:17
    police judiciaire
    Bron : un adolescent de quatorze ans placé en garde à vue pour vol à l'arraché 16:33
    Saône-et-Loire : un allègement fiscal pour les exploitants touchés par les intempéries 15:50
    d'heure en heure
    À Ecully, le hub des sécurités de la Chambre de commerce de Lyon "devient réalité" 15:06
    Lyon Braderie Festival : tout savoir sur la 4e édition 14:31
    panneau limitation de vitesse autoroute
    A7 : une régulation dynamique des vitesses bientôt installée au sud de Lyon 13:57
    Croissant
    Cette boulangerie rhodanienne dans le top 3 des meilleurs croissants au beurre de la région 13:13
    téléphérique urbain
    Poma inaugurera son téléphérique urbain d'Ajaccio le 18 octobre 12:42
    Grève au lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin
    Jets de pétards et de feux d'artifice dans les couloirs : le personnel d'un lycée vaudais en grève 12:40
    Haute-Savoie : la zone de protection contre la dermatose bovine levée par la préfecture 11:59
    Dessin contemporain : Lyon Art Paper, encore plus d’artistes ! 11:24
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut