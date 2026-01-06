Le Lyon Crêpes Festival revient pour une 8e édition gourmande et festive

On déguste des crêpes pour la Chandeleur depuis le Ve siècle. © Pixabay – RitaE

À l’occasion de la Chandeleur, le Lyon Crêpes Festival s’installe de nouveau à Confluence pour deux jours de fête autour des crêpes et galettes, entre traditions bretonnes, créations culinaires et animations conviviales.

La 8e édition du Lyon Crêpes Festival se tiendra les samedi 31 janvier et dimanche 1er février au sein de HEAT, au cœur du quartier de Confluence. Organisé par Madamann et HEAT, l’événement entend célébrer la Chandeleur dans une ambiance festive, populaire et gourmande.

Pendant deux jours, plusieurs comptoirs proposeront crêpes et galettes de tous horizons : recettes bretonnes emblématiques, créations de chefs lyonnais, crêpes sucrées aux produits artisanaux ou encore spécialités venues d’ailleurs, comme les dosa indiennes. Street food bretonne, kouign-amann et galette-saucisse seront aussi au rendez-vous.

Au-delà de l’assiette, le festival mise sur une programmation animée : concours de cuisine, musiques et danses bretonnes façon Fest Diez, tournois de palets, animations pour enfants et friperie maritime. L’accès est libre et gratuit, avec l’ambition de rassembler curieux et épicuriens autour d’un week-end chaleureux et gourmand.