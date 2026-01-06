Actualité
Camion de salage à Lyon. Photo : Guillaume Lamy

Neige et verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige et verglas ce mardi 6 janvier 2026.

    Le froid est bien présent dans toute la région mais la neige et le verglas pourrait s'inviter ce mardi 6 janvier dans l'ouest d'Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a placé cinq départements de la région en vigilance jaune neige-verglas : la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce mardi.

    A noter également que la vigilance grand froid, en vigueur depuis lundi sur l'ensemble de la région, est reconduite ce mardi par Météo France. Les températures devraient rester négatives toute la journée dans une large partie de la région.

    à lire également
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi entre nuages et éclaircies et toujours polaire à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Neige et verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi entre nuages et éclaircies et toujours polaire à Lyon 07:15
    Véronique Sarselli
    Fourvière : "Enlever une autoroute urbaine en cœur de ville", promet Véronique Sarselli 07:00
    police lyon faits divers
    Lyon : une septuagénaire retrouvée morte à son domicile, son fils interné en psychiatrie 05/01/26
    À Lyon, le musée des Confluences affiche une fréquentation stable en 2025 05/01/26
    d'heure en heure
    L'ASUL Lyon Volley s'installe au gymnase Mado Bonnet 05/01/26
    Tracteurs M7
    Au sud de Lyon, la M7 bloquée par les agriculteurs mobilisés pour "la survie de l'agriculture" 05/01/26
    gendarme
    Trois incendies liés au narcotrafic : quatre interpellations près de Lyon 05/01/26
    L'agence Eau du Grand Lyon de la Part-Dieu déménage à Villeurbanne 05/01/26
    Tram T6 à Lyon : circulation réduite en soirée dès ce lundi 05/01/26
    Disneyland Paris recrute à Lyon 05/01/26
    Grégory doucet
    Malgré les polémiques, le maire de Lyon confirme la citoyenneté d'honneur d'Hussam Abu Safiya 05/01/26
    Un club lyonnais (encore) fermé par la préfecture pour des troubles à l'ordre public 05/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut