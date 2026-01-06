Neige et verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige et verglas ce mardi 6 janvier 2026.

Le froid est bien présent dans toute la région mais la neige et le verglas pourrait s'inviter ce mardi 6 janvier dans l'ouest d'Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a placé cinq départements de la région en vigilance jaune neige-verglas : la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce mardi.

A noter également que la vigilance grand froid, en vigueur depuis lundi sur l'ensemble de la région, est reconduite ce mardi par Météo France. Les températures devraient rester négatives toute la journée dans une large partie de la région.