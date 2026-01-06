Un mardi entre nuages et éclaircies et toujours polaire à Lyon

Ce mardi 6 janvier 2026 sera la journée la plus froide de la semaine avec un thermomètre qui affiche -7 degrés ce mardi matin.

En ce matin du 6 janvier, les Lyonnaises et les Lyonnais vont devoir se couvrir. Le temps sera glacial et la journée sera la plus froide de la semaine à Lyon. Si ce mardi matin le mercure affiche -7 degrés, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 0 degré au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison (-6 degrés).

Côté ciel, après une matinée nuageuse, les nuages envahissants déborderont du nord dans l'après-midi. Quelques éclaircies seront néanmoins présentes dans le ciel lyonnais au cours de la journée.