Collectif Jamais sans Toit
©J.Bernard

"Inacceptable" : à Lyon, des familles remises à la rue malgré l'activation du "plan grand froid"

  • par Loane Carpano

    • Malgré l'activation du plan "grand froid" , plusieurs familles ont été remises à la rue dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier à Lyon.

    Malgré les -4°C recensés, plusieurs familles sans domicile ont été remises à la rue dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier. D'abord logés dans plusieurs écoles par le collectif Jamais Sans Toit, 70 enfants et leur famille avaient été pris en charge par la Ville de Lyon au début des vacances scolaires.

    "Mise à l'abris immédiate"

    En raison des conditions météorologiques actuelles, le collectif avait demandé la prolongation exceptionnelle de la mise à l'abri des familles. Une demande refusée par la municipalité, au motif de l'activation du plan grand froid. Les familles ont ainsi été contraintes de rejoindre la rue cette nuit : "Toutes ont appelé le 115. La ligne était totalement saturée, proche de la rupture", témoigne Juliette Murtin, porte-parole de Jamais Sans Toit, avant de poursuivre : "Seules trois familles ont obtenu une place, pour une seule nuit, dans un gymnase. Toutes les autres ont essuyé un refus : c’était déjà complet."

    Une situation "inacceptable", dénoncée par le collectif. "Que vaut un "plan grand froid" qui laisse des élèves et des bébés dormir dehors par températures négatives ?", questionne la porte-parole de Jamais Sans Toit. Face à la situation, le collectif revendique la mise à l'abri "immédiate" de toutes les familles concernées, "des solutions pérennes, respectueuses des droits des enfants". Mais surtout "que le plan grand froid cesse d’être un alibi administratif et devienne enfin un outil réel de protection."

    En parallèle, Jamais Sans Toit a demandé d'être reçu d'urgence à la Préfecture.

    Lire aussi : 314 enfants à la rue dans la métropole lyonnaise dont 20 bébés

