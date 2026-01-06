Actualité
Illsutration bureau de tabac PMU. (Photo Corinne Simon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un café à Vénissieux lui sourit : un touriste décroche le jackpot

  • par La Rédaction

    • De passage dans l’agglomération lyonnaise, un homme a vu sa halte café se transformer en incroyable coup de chance à Vénissieux. En grattant un ticket acheté sur un coup de tête, il est devenu millionnaire.

    L’histoire s’est jouée début décembre, dans un tabac-presse de la rue Ambroise-Croizat, à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, alors qu’il traverse la région à l’approche des fêtes de Noël, un touriste originaire du sud de la France s’arrête pour boire un café. Pour accompagner sa pause, il achète un ticket à gratter du jeu Millionnaire, sans se douter un instant de la suite.

    Après avoir gratté le ticket, le doute s’installe rapidement : le gain affiché semble hors norme. Pris par l’émotion, l’homme préfère garder le silence et conserve précieusement son ticket pendant plusieurs jours. Ce n’est qu’au bout d’une semaine qu’il contacte la Française des jeux afin de faire vérifier son billet.

    La confirmation tombe alors : il est bien l’heureux gagnant du gros lot. Selon la FDJ, le nouveau millionnaire envisage désormais de faire fructifier cette somme avant de concrétiser un projet professionnel. Une pause café qui restera, à coup sûr, gravée dans sa mémoire.

