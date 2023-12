Lyon Antifa Fest : la conférence de la Gale finalement autorisée par le tribunal administratif ce dimanche

Trois conférences prévues ce week-end pour l'Antifa fest ont été annulées par la préfecture vendredi. Celle programmée à Lyon cette après-midi vient finalement d'être autorisée par le tribunal administratif.

L'arrêté préfectoral vient d'être suspendu. Vendredi 1er décembre, dans un contexte de tension marqué par plusieurs manifestations aux slogans xénophobes et anti-Islam ces derniers jours à Lyon, la préfecture du Rhône a pris deux arrêtés interdisant la tenue de trois conférences prévues samedi et dimanche à Lyon et Villeurbanne. Ces réunions devaient se tenir dans le cadre du 10e Lyon Antifa Fest, auquel participe la Gale (Groupe antifasciste Lyon et environs), officiellement dissous.

Si les deux premières prévues samedi on dû être annulées, la troisième conférence prévue dans les locaux de la librairie associative La Gryffe (Lyon 7e) cette après-midi de 13h30 à 17h aura finalement lieu, l'arrêté de la préfecture étant désormais suspendu par le tribunal administratif. La Gale avait effectivement déposé une requête de référé pour demander en urgence l'autorisation d'organiser ces conférences. "L'audience s'est bien passée, estime Me Olivier Forray, avocat de la Gale. Il faut savoir que l'interdiction d'organiser ces conférences s'est faite au seul motif que des attaques de groupes fascistes peuvent avoir lieu".

Dans ses arrêtés, la préfecture du Rhône s'appuie sur la dissolution du collectif antifasciste, et juge que les conférences sont susceptibles "de générer de graves troubles à l’ordre public dans le contexte actuel extrêmement tendu entre les groupuscules d’ultra-droite et d’ultra-gauche à Lyon". Les conférences d'hier qui ont été annulées devaient se tenir à Villeurbanne dans un local situé rue de l'Egalité, et portaient pour thèmes "Répression d'Etat : dissolutions, anti-terrorisme, mouvements sociaux" et "Abolir la police". Celle d'aujourd'hui s'intitule "Extrêmes-droites et antifascismes". Depuis jeudi et jusqu'à lundi, le Lyon Antifa Fest fête ses 10 ans. Pour cette occasion, le rappeur Médine donnait un concert à la Rayonne, nouvelle salle de concert villeurbannaise, jeudi soir.