Un défilé d’humoristes au Radiant !

En cette période de fête, le Radiant-Bellevue joue la carte de l’humour en invitant une pléiade d’humoristes.

Patrick Timsit ouvre le bal le 6 décembre, avec Adieu… peut-être. Merci… c’est sûr, de vrai faux adieux à son public en forme de déclaration d’amour. Mais dans ce spectacle tendre, il n’oublie pas de dézinguer avec férocité des célébrités de la télé comme Cyril Hanouna.

Michel Boujenah

Le 14 décembre, Michel Boujenah, l’acteur inoubliable de Trois Hommes et un couffin, sera au Radiant avec un seul en scène, Adieu les magnifiques, sorte de suite des Magnifiques, spectacle qui l’avait fait connaître en 1984. Il revient ici pour aborder, avec humour et sincérité, la question de l’intégration des étrangers. L’occasion de retrouver Simone Boutboul, personnage emblématique du comédien.

Philippe Lellouche

Après quinze ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche propose un voyage dans le temps avec Stand Alone le 20 décembre. Seul en scène pour la première fois, Philippe Lellouche instaure un rapport intime avec le public. Un spectacle drôle et réconfortant où il partage avec autodérision ses souvenirs d’enfance, ses émois amoureux et ses névroses.

Caroline Estremo

Le 21 décembre, avec Caroline Estremo, c’est du vécu ! Ancienne infirmière aux urgences de Toulouse, elle avait fait un carton avec une vidéo vue plus d’un million de fois en abordant ses conditions de travail en 2016. Ici elle propose un spectacle grinçant, où l’on croise les acteurs de la vie hospitalière, et dans lequel personne n’est épargné : politiques, directeurs d’hôpitaux, patients et soignants !

En début d’année ce sera au tour de Florent Peyre avec Nature, une comédie musicale qui traite de l’environnement (11 janvier) sur une musique originale de Pascal Obispo, puis le “sniper” de l’humour Pablo Mira, ancien journaliste et chroniqueur radio, abordera avec Passé simple les années 90 et réglera ses comptes avec humour et tendresse (le 19 janvier).

Sophia Aram

Enfin, le 20 janvier, l’esprit libre et humoriste star de France Inter Sophia Aram revient avec un cinglant one woman show dégommant antivax, antisémites, populistes ou poutinolâtres dans un spectacle qui parle des contradictions “dingues” de notre époque. À ne pas manquer !