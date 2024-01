Dans un communiqué, le collectif Soutien/Migrants Croix-Rousse déplore l’inaction de la Métropole de Lyon et de la Préfecture du Rhône.

L’annonce de la Préfecture du Rhône sur la création de 300 places d’hébergement d’urgence n’a pas suffit. Ce jeudi 25 janvier, le collectif Soutien/Migrants Croix-Rousse dénonce l’inaction de la Métropole de Lyon et de la Préfecture du Rhône.

33 jeunes migrants à la rue

Dans son communiqué, le collectif rapporte que 23 jeunes migrants qui vivaient dans le campement du square Sainte-Marie-Perrin n’ont trouvé aucune solution de relogement après l’évacuation de ce dernier. Le collectif affirme que ces 23 jeunes du campement ont été "mis à la rue ensuite par la Métropole, à la sortie du Centre de Mise à l’Abri et d’Évaluation géré par Forum Réfugiés."

Le 21 janvier dernier, le nombre de migrants à la rue était de 33, sans d’autres choix "que de monter un nouveau campement dans un square de 7e arrondissement de Lyon", explique toujours le collectif.

Chacun se renvoie la responsabilité

Mais la Préfecture du Rhône serait tout autant responsable et refuserait "de faire quoi que ce soit" et expliquerait à l’AFP que "la prise en charge des mineurs ou présumés mineurs (tant que les recours se poursuivent) incombe à la Métropole." Le collectif Soutien/Migrants Croix-Rousse rajoute que la préfecture considérerait avec "un grand mépris" les "préconisations de l’ONU et du défenseur des Droits."

Ainsi, chacun se renverrait la balle tandis que "cette situation indigne s’éternise à nouveau pour les jeunes actuellement sous les tentes." Pour le collectif, les "solutions existent", mais il s’agit surtout de "volonté politique."

