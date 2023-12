En AuRa, huit départements en vigilance jaune "crues" et "avalanches"

Ce dimanche, Météo France classe le Rhône en vigilance jaune "crues". L'Isère et les deux Savoie sont en vigilance jaune "avalanches".

En raison des récentes intempéries, Auvergne-Rhône-Alpes compte huit départements classés en vigilance jaune par Météo France. Le Rhône est placé en vigilance jaune "crues", comme la Drôme et l'Ardèche, et l'Isère est classée en vigilance "crues et avalanches".

Les risques d'avalanches sont par ailleurs mentionnés en Savoie et en Haute-Savoie. La situation sera actualisée à 16h. Au total, 46 départements français sont placés en jaune, pour inviter à rester attentifs et prévenir des situations de routes verglacées, de fleuves en crue et d'avalanches en altitude.