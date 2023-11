Le Conseil d’État confirme la dissolution du groupe antifasciste de Lyon

Contestée devant le Conseil d’État, la dissolution du groupe antifasciste Lyon et environs (Gale), prononcée en mars 2022, a été actée ce jeudi par la plus haute juridiction administrative française.

Le Conseil d’État a confirmé jeudi 9 novembre la dissolution du groupe antifasciste Lyon et environs (Gale), prononcée en mars 2022 par le ministère de l’Intérieur. À l’inverse du collectif écologiste des Soulèvements de la Terre, dont la dissolution a été annulée ce même jour, la plus haute juridiction administrative estime que la dissolution de la Gale constituait une mesure "adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public".

"Sa dissolution n'était pas illégale"

Il y a un an et demi, saisi d’un référé (une procédure d’urgence) par la Gale, le Conseil d’État avait pourtant estimé que "les éléments avancés par le ministre de l’Intérieur ne permett[aient] pas de démontrer que la Gale a incité à commettre des actions violentes et troublé gravement l'ordre public".

Lire aussi : Le Conseil d’État suspend la dissolution du Gale, le groupe antifasciste de Lyon

Cette fois, après avoir étudié le dossier de dissolution de la Gale "au fond", le Conseil d’État explique que "Le Groupe Antifasciste Lyon et Environs a publié des images de violences à l’encontre de policiers, accompagnés de textes haineux et injurieux, ou encore des messages approuvant et justifiant des violences graves envers des militants d’extrême-droite, entraînant des appels à la violence que le groupe n’a pas tenté de modérer". Sur la base de ces éléments, le Conseil d’État estime donc la "dissolution, fondée sur le 1° de l’article L. 212-1, n’était pas illégale". Suivant ainsi la position du rapporteur public, qui avait demandé le 27 octobre la dissolution du groupe.

Un rassemblement à 19 heures aux Terreaux

Peu après l’annonce de sa dissolution, la Gale a annoncé un rassemblement sur la place des Terreaux à 19 heures, déplorant dans un message laconique : "Un rempart en France vient de s'effondrer. Nous sommes dissous".

‼️URGENT‼️



Un rempart en France vient de s'effondrer.

Nous sommes dissous.



Nous appelons à se rassembler ce soir place des Terreaux à 19h00.



Notre communiqué officiel bientôt. pic.twitter.com/kLWuWV3was — Groupe Antifa Lyon 🇵🇸 (@antifa_lyon) November 9, 2023

Ce jeudi, le Conseil d’État a également validé la dissolution de deux autres associations : la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI), dissoute le 20 octobre 2021 et l’Alvarium, un groupuscule d’ultradroite basé à Angers, dissous le 17 novembre 2021.