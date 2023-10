La Rayonne, nouvelle salle de concerts et spectacles, a été inaugurée vendredi à Villeurbanne. Le lieu accueillera de grands concerts et des projets plus intimistes.

Située à Villeurbanne, à la limite de Vaulx-en-Velin, la Rayonne vient d'ouvrir ses portes ce week-end. Ouverte par l'association CCO (Centre culturel œcuménique), elle compte faire la part belle aux musiques actuelles tout en restant ouvertes aux "initiatives plus singulières", comme l'a indiqué à BFM Lyon Harouk Mekshian, propriétaire des lieux et directeur du CCO, qui souhaite permettre "aux habitants d'avoir accès à ces propositions là".

Accueillir toutes les disciplines

Grand bâtiment rouge installé dans le quartier de la soie, la Rayonne accordera donc une importance à la multitude des disciplines et des courants artistiques. Elle est prévue pour accueillir jusqu'à 1000 personnes debout. La programmation fera aussi de la place à des projets "plus intimistes". La salle prévoit par ailleurs d'organiser des résidences artistiques.

Ces prochaines semaines, le lieu accueillera différents groupes musicaux tels que Bandit Bandit, Pain et Eleine, ainsi que l'artiste rappeur Favé ou encore le producteur Rakoon. Les locaux abritent aussi un fablab (pas encore ouvert), atelier de fabrication informatique mettant à disposition différents outils de création.

Ces dernières années, la friche artistique de l'Autre Soie, à Vaulx-en-Velin, accueillait un festival d'été également baptisé La Rayonne, et organisé par le CCO. À Villeurbanne, le CCO fait office de laboratoire d'innovation sociale et culturelle, mêlant noms reconnus, projets émergents et initiatives locales.

Subvention régionale supprimée

L'ouverture de la salle a été rythmée par des différends, le mois dernier, avec la Région. À la suite de propos anti-police tenus par des musiciens, enregistrés et diffusés dans une vidéo de présentation de l'Antifa fest (événement accueilli en décembre par le CCO), le président de Région Laurent Wauquiez avait annoncé la suppression d'une subvention de 45 000 euros, habituellement versé à l'association. Une réponse punitive vivement critiquée par la mairie de Villeurbanne.

Après s’être désolidarisé de ces insultes anti-police, le CCO a déclaré que l'Antifa fest n'était pas encore annoncé et "qu’aucune convention n’avait été signée", selon nos confrères de Rue89 Lyon.