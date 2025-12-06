Le public était nombreux ce jeudi 4 décembre pour assister aux dernières répétions des illuminations de la Fête des Lumières 2025 à Lyon. (@Vincent Guiraud)

Alors que la Fête des Lumières s'ouvre ce vendredi 5 décembre dans les rues de Lyon, les forces de l'ordre se sont mobilisées et ont effectué plusieurs interpellations dans la soirée.

Ce vendredi 5 décembre s'ouvrait l'édition 2025 de la Fête des Lumières. Les rues de Lyon, comme chaque année, se remplissent de milliers de Lyonnais et de visiteurs. Des longues queues, et parfois plusieurs heures d'attente, comme c'était le cas hier soir au Parc de la Tête d'Or, où 500 drones proposent un show de huit minutes. Un terrain favorable pour des individus peu scrupuleux, face auxquels un dispositif conséquence a été mis en place par les autorités.

Un appareil dédié à la détection des drones a permis aux policiers d'interpeller un pilote de drone dans le Vieux-Lyon. Rue de la République, deux vendeurs à la sauvette ont été contrôlés, et deux personnes ont été interpellées au niveau de la place Bellecour pour tentative de vol à l'arraché, selon Lyon Mag.