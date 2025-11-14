Actualité
Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)

L'A7 coupée au sud de Lyon après un accident : ce que l'on sait

  par La Rédaction

    • Un poids lourd transportant de la viande s’est couché dans la nuit de jeudi à vendredi sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne, provoquant un accident impliquant deux véhicules. L’autoroute est fermée en direction de Lyon et de gros bouchons se sont formés.

    La circulation est totalement paralysée ce vendredi matin sur l’A7 en direction de Lyon. Vers 3 h, un camion chargé de viande s’est renversé à hauteur de Salaise-sur-Sanne, dans un accident impliquant un autre véhicule. Le poids lourd s’est immobilisé en travers des voies, bloquant complètement le trafic depuis plusieurs heures.

    Six personnes ont été impliquées dans l’accident. Les pompiers ont pris en charge quatre blessés légers, évacués vers l’hôpital d’Annonay et celui de Lyon-Sud.

    La sortie est obligatoire à Chanas (n°12), tandis que les entrées et sorties sont fortement déconseillées à Valence-Nord (n°14) et Tain-l’Hermitage (n°13). De très gros bouchons sont en cours ce vendredi matin sur le secteur.

    Les perturbations devraient se prolonger une bonne partie de la matinée alors que les opérations de dépannage ont débuté à 8h20 ce vendredi.

