Accident de vélo mortel à Lyon : le pronostic vital de la deuxième victime n'est plus engagé

Le pronostic vital du second adolescent impliqué dans l'accident de vélo mortel de la rue Terme à Lyon, survenu le 27 septembre, n'est plus engagé.

Mercredi 27 septembre, un jeune de 16 ans a perdu la vie dans un accident de vélo dans le tunnel de la rue Terme situé dans le 1er arrondissement. Un deuxième adolescent, âgé de 15 ans, sur le même vélo avait été grièvement blessé. Selon nos confrères du Progrès, son pronostic vital n'est plus engagé mais il pourrait conserver des séquelles.

L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'accident dans lequel aucun autre véhicule n'est impliqué. "L’enquête en recherche des causes de la mort et des blessures diligentée par la DDSP est toujours en cours", indique le parquet de Lyon.

Des expertises doivent notamment être menées pour déterminer si une défaillance liée au vélo sur lequel circulait les deux adolescents pourrait être à l'origine de l'accident. Un problème de frein aurait notamment pu être en cause, le tunnel de la rue Terme disposant d'une pente de 13 %.