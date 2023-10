L'université Lyon 2 fait annuler une conférence avec une leader palestinienne

Après la mobilisation du groupe Les Républicains, l'université Lyon 2 demande l'annulation d'une conférence sur les conditions d'existence des Palestiniens à laquelle devait participer la cheffe du Front populaire de libération de la Palestine.

Il est décidemment bien difficile d'entendre la voix de leaders et militants palestiniens à Lyon. Après la polémique autour de Salah Hamouri il y a quelques mois, la droite semble être parvenue à remporter une nouvelle "victoire". Lundi, l'ensemble du groupe LR appuyé par Laurent Wauquiez a saisi la ministre de l'Enseignement supérieur et lui demander l'annulation d'une conférence prévue à l'université Lyon 2 intitulée : Colonisation et apartheid israélien, quel avenir pour les Palestiniens.

Une conférence jugée "antisioniste"

La leader du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Maryam Abu Daqqa, devait participer à cette conférence, l'une des raisons pour lesquelles la droite demandait son annulation. Le FPLP est en effet classé comme "organisation terroriste" par l'Union européenne. Ce mercredi, la direction de l'université Lyon 2 a ainsi demandé l'annulation de cette conférence et assure à nos confrères de BFM Lyon : "Nous veillerons bien entendu à la stricte application de cette décision."

Le collectif Soutien Palestine 69 a défendu l'invitation de la cheffe du FPLP expliquant que "comme plus de 2 Millions de Palestiniens de Gaza (elle) vit depuis 2007 dans un siège inhumain et illégal imposé par un Israël agressif et surarmé. Et d'ajouter : Les supporters d’Israël à Lyon n’hésitent pas à calomnier les victimes et leur imposer le silence." Dans un communiqué, le Crif avait qualifié l'invitation de Maryam Abu Daqqa de "violation grave des valeurs de la République française, des principes de l’université et représente une offense envers la communauté juive"

Lire aussi : La Justice autorise la conférence de Salah Hamouri à Lyon

A noter par ailleurs que le député LR des Français de l'étranger, Meyer Habib, qui a porté la mobilisation de son groupe contre cette conférence, a vu son élection annulée par le Conseil constitutionnel en février. Les sages avaient pointé du doigt des "irrégularités", et relevé que des sympathisants du député Meyer Habib ont diffusé le jour du second tour "sur divers réseaux sociaux des messages appelant à voter pour ce candidat". Meyer Habib est également visé par une enquête du parquet de Paris pour "détournement de fonds publics".

A noter que Maryam Abu Daqqa est invitée le 10 octobre à Metz pour une rencontre et un échange autour de la vie à Gaza.

Lire aussi : Table ronde Israël-Palestine à Lyon : pour Amnesty International, "on doit avoir un regard critique sur tout gouvernement"